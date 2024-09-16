艾美獎｜Selena爭視后落敗　與男友出席晒訂婚鑽戒

今屆《艾美獎》星光熠熠，一眾名人紅星盛裝現身，其中憑大熱劇集《破案三人行》（Only Murders in the Building）首獲《艾美獎》提名的歌影視天后Selena Gomez都有出席。

Selena憑劇集獲喜劇組最佳女主角提名，是她入行以來首次獲提名《艾美獎》。最終她被另一部劇集《天后與草莓》（Hacks）女星Jean Smart擊敗。雖然未能「一擊即中」，但Selena仍然有男友Benny Blanco「呵番」，Benny被傳媒影到低調陪伴女友現身《艾美獎》，而近日盛傳已秘密訂婚的Selena更在紅地氈上大騷疑似訂婚鑽戒。同劇的「緋聞男友」馬田索特（Martin Short）與梅麗史翠普（Meryl Streep）都有出席《艾美獎》，不過2人分開行紅地氈避嫌。

除了Selena之外，愛爾蘭女星茜爾莎羅倫（Saoirse Ronan）亦與「另一半」演員Jack Lowden 拍拖出席《艾美獎》，今次是2人被爆出結婚後首度以夫婦姿態出席公開場合。Jack憑Apple+劇集《翻盤特工隊》（Slow Horses）獲提名劇情組最佳男配角。此外，再度獲提名劇情組視后的女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）亦以性感打扮現身《艾美獎》。