全天候賞「月」　貼地入屋極浪漫

古諺有云：「月到中秋分外明」，既然來到賞月佳期，沒理由錯過迷人月色吧！

今次介紹的概念建築，像把天上的月亮摘下來，融入鋼筋水泥之中，當中又以「Moon Concept House Design」最吸睛，貌似一彎新月，晚上還會散發出盈盈白光，給人們帶來全天候、最貼地的賞「月」體驗。

醉人月半彎：Moon Concept House Design

柔和的月色，不但能觸動人心，還能激發想像力與創造力，由詩人、畫家到設計師，無不受到啟發，像出自Atoz77.Design的概念建築「Moon Concept House Design」，就是一幢以月亮為設計靈感的特色別墅，為大家提供另類賞月體驗。

根據設計師的構想，「Moon Concept House Design」樓高3層，屹立於靜謐的湖畔，背靠山坡，面向湖水的一邊，可清晰看到一個「C」字形結構，展現出柔美而具張力的線條，加上白色的外牆，貌似一彎從水平線緩緩升起的新月，在月夜下，還會散發出盈盈白光。

說到室內布置，同樣以月亮為設計主題。呈灰調的冷色牆身，質感粗糙，有點像月球表面的隕石坑；家具選擇以素色為主，看似單調，但設計師利用柔和的燈飾作點綴，令整個空間在視覺上不失層次感。另一方面，由窗戶、壁燈、餐枱、茶几、廚房島台、浴缸到鏡子，無不展現出圓美一面，跟窗外的月色一比，可謂相映成趣！