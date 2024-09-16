《這個殺手不太冷》上映30周年　妮妲莉擊敗2千人奪角色　洛比桑原開拍續集

由法國鬼才導演洛比桑（Luc Besson）執導的代表作《這個殺手不太冷》（Léon: The Professional）深受影迷愛戴，今年是該片上映的30周年紀念，又是時候重溫一下這部經典傑作。

《這》除了令洛比桑知名度大增之外，男女主角法國男星尚連奴（Jean Reno）以及美國女星妮妲莉寶文（Natalie Portman）亦因而成名。妮妲莉在片中飾演命途坎坷的早熟女孩Mathilda，初登銀幕的妮妲莉當年僅得11歲，她擊敗2000名女演員而成功奪得該角，除了她之外，當年名氣較大的美國女星莉芙泰萊（Liv Tyler）與姬絲天娜麗芝（Christina Ricci）亦曾為角色試過鏡，不過最終試鏡失敗。

由於《這》空前成功，洛比桑曾有意開拍續集並已寫好劇本，妮妲莉於續集中再演Mathilda，由於籌備時間太長，妮妲莉已逐漸長大不合適再演同一角色。加上洛已離開Gaumont電影公司並自組EuropaCorp公司，因而得罪《這》的發行公司Gaumont不願意放下版權給洛比桑開拍，最終令續集拍不成。不過，洛比桑亦沒有放棄《這》續集的劇本將之改寫為2011年的女性動作片《魅影殺機》（Colombiana）。

妮妲莉因《這個殺手不太冷》而紅爆影壇之外，飾演片中性格孤癖的職業殺手Léon的尚連奴亦紅起來。根據洛比桑表示創作Léon這個角色時已認定只有尚連奴可以飾演。不過有指當年荷里活3大男星米路吉遜（Mel Gibson）、奇洛李維斯（Keanu Reeves）與羅拔迪尼路（Robert De Niro）都對角色好有興趣。

尚連奴憑Léon走紅，洛比桑及後於監製及編劇的《青芥刑警》（Wasabi）中亦找他再合作，夥拍日本女星廣末涼子，以圖打入亞洲市場。尚後來亦有進軍荷里活接拍多部英語大片包括與湯告魯斯（Tom Cruise）合作的《職業特工隊》（Mission:Impossible）以及後期與湯漢斯（Tom Hanks）合演的《達文西密碼》（The Da Vinci Code）。而2017年馮德倫執導的合拍片《俠盜聯盟》亦邀請尚連奴接演飾演法國警探。

《這》其中最多人談論就是片中男女主角的「忘年戀」，根據法國女星Maïwenn Le Besco在影片上映後表示片中2人的「不尋常關係」正是根據她與前男友洛比桑的愛情故事改編，Maïwenn 11歲時與29歲的洛結識，3年後她們發展戀情，拍拖1年後16歲的她為洛誕下女兒Shanna。Maïwenn亦有份客串《這》，飾演影片開場的金髮毒品拆家。

【星爺都受《這個殺手》啟發？！】

《這個殺手不太冷》推出後的確啟發了不少電影製作人，就連「星爺」周星馳與老拍檔劉鎮偉都在《回魂夜》惡搞一番，星爺的捉鬼大師造型跟足殺手Léon之外，就連角色名都索性叫Leon。而莫文蔚飾演的阿群於片中的造型亦模仿《這》的Mathilda。《回》有部分鏡頭更跟到足徹底惡搞《這》。《這個殺手不太冷》的中文片名太經典，就連香港電影發行商當年推出的尊特拉華達（John Travolta）的喜劇《Primary Colors》都要「湊熱鬧」改中文片名為《這個總統...真太濫》，認真搞鬼。此外，當年寶萊塢亦將《這》重拍成《Bichoo》，不過據知完全沒有向法國電影公司支付任何版權費。

《這》影響電影之外，亦影響埋音樂界！韓國天后IU於2015年與諧星朴明洙受《這》啟發為綜藝節目《無限挑戰》創作了一首名為《Léon》的歌曲，他們更以片中男女主角的造型出鏡。而張學友於1994年推出的大碟《這個冬天不太冷》亦相信是受《這》片名啟發。這張唱片是學友在1990年代最為重要的粵語唱片之一。