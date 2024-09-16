富油香而啖啖肉的靚牛扒，和紅酒一起品嘗，絕對是慶祝的好選擇。近日有扒房提供新菜單，引入來自世界各地的高質肉食外，還有其他美食配搭，就更能提升體驗。

重量級斧頭扒

每間餐廳都有自家的招牌菜，又或是令人難忘的菜式。尖沙咀美式扒房在9月19日至30日再推出限定的斧頭雙人套餐，36安士的斧頭扒是肉眼旁邊的牛肋骨，配莫爾頓招牌醬汁、黑松露牛油或干邑忌廉汁，再來點烤乾葱和經典沙律，回味無窮。客人亦可加錢配龍蝦意大利雲吞或深海龍蝦等菜式升級，再加上芝士松露炸薯條、忌廉菠菜、松露忌廉焗粟米或酸忌廉焗薯蓉等配菜，最後以暖心朱古力雪糕新地作結，分量十足。

限時滋味

這個9月，平鐵牛扒及漢堡餐飲集團旗下品牌會推出限時優惠，扒房於下午12時至晚上7時半會有歡樂時光，客人可邊享用免費牛肉乾，邊品嘗各款精選美酒。9月27日晚，上環扒房會有Undercut和牛盛宴，讓客人品嘗各式各樣的澳洲純種和牛菜式。另外，漢堡店推出升級巨無霸漢堡，配提拉米蘇吉士奶昔夠晒邪惡。

和屠夫用餐

精準的切割，讓牛扒變得更美味。被喻為世界最偉大的屠夫Dario Cecchini於9月26日及29日再次回到尖沙咀時尚生活酒店意式扒房和客人見面，9月26日至28日會有潘扎諾式晚餐，當中有基安蒂牛肉他他和佛羅倫斯T骨牛扒等14款美食和賓客分享。9月27日會有香腸製作大師班，參加者更可享用家庭式午餐配意大利葡萄酒。9月28日及29日則可和Dario共進「從頭到尾」早午餐，和這位意大利屠夫邊鋸扒邊把酒言歡。

各國風味

不同國家的牛隻，由生長環境、飼料及飼養方法都不同，各有風味。中環五星級酒店西餐廳近日推出全新單點菜單，當中包括來自日本、韓國、澳洲、西班牙、意大利和美國的頂級牛扒及烤肉，意大利佛羅倫斯21日熟成Carima肉眼牛扒，肉嫩而有果仁口感，韓牛西冷肉嫩有口感，日本鹿兒島黑毛和牛油脂分布均勻，各有千秋。餐廳特設席前即製牛內他他，體驗更佳。餐廳的周末早午餐，除有手切牛肉他他、經典凱撒沙律、蟹餅及精緻熟食冷肉盤等前菜，炭烤主菜可揀精選牛扒和其他肉類燒烤，同樣豐富。