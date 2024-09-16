Kanye West內地騷遭狙擊　周也范丞丞陷「辱女」爭議

美國饒舌天王Kanye West尋日（15日）飛抵內地海口舉行新歌試聽會，睽違16年於內地開騷，超級流量國際歌手搞演唱會，自然吸引大批藝人現身捧場，當中就有上位小花周也、流量男星范丞丞、嚴浩翔、張峻豪等現身，Kanye嗌晒4個仔女上台，更全場大合唱神曲《Runaway》氣勢驚人，點知就引嚟網友審判。

Kanye West歌曲歌詞出位，時不時會用上被視為「侮辱女性」字眼，有眨低女性及物化女性之嫌，佢嘅私人生活亦備受爭議，更有人將佢今次海口騷同去年韓國女團BLACK PINK成員Lisa演出嘅「19禁」歌舞騷畫上等號，因此周也、范丞丞等今次現身騷上，即被質疑係支持「辱女」文化，竟引嚟部分人士聲討。當中周也爭議最大，指佢身為女性都撐呢啲騷，「#周也 侃爺演唱會#」話題亦已飆升至逾3千萬閱讀量。

不過亦有粉絲力撐睇騷無罪，本身Kanye West個騷就已過審批，佢本人都冇被禁止入境或音樂被禁，代表未被抵制，藝人都係用工作以外時間去聽個演唱會，被粉絲認出就友好打招呼，唔需要搬出維護女性理由去審判。