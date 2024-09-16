與吳彥祖洛杉磯RE-U　連凱帥到癲不輸30年老友

男神吳彥祖與馮德倫日前在美國紐約時裝周聚首，2人於1998年上映電影《美少年之戀》結緣，相隔26年後都已成為年屆50歲的男神，吳彥祖更在社交網分享與馮德倫及其太太舒淇的RE-U合照。近日吳彥祖又與另一位千禧男神連凱合體，連凱更道出兩人的淵源。

連凱前日（14日）在社交網分享與吳彥祖的合照，他以「老友記」形容對方，並發文寫道：「這兩天又在洛杉磯和老友相聚，我和Daniel都在加州長大的，但是反而到了香港，我們兩都成了演員之後才認識的，之後也合作拍戲，還組了個團體唱歌Alive，現在在加州約吃飯，有種迷惑的感覺，到底我們是在中國的朋友，還是美國的朋友呀？ 如今也認識了三十個年頭了吧！哈哈哈」。連凱比吳彥祖還大5歲，兩人都頭戴Cap帽穿T恤作休閒打扮，其狀態引起網民討論，「連凱還是帥啊」、「我以前總是分不清年輕的連凱和白色的古天樂」、「長期的兄弟情都是難得的....從當年你們出道看到現在也快30年了，Alive那首《阿當的選擇》其實還蠻好聽。」

出生於台灣的連凱，其後到美國留學至大學畢業，90年代來港發展，曾與吳彥祖合作拍電影《西元2000》、《赤裸特工》及《新警察故事》等電影，兩人亦曾與尹子維等組成樂隊Alive。連凱曾參演在2004年播出的無綫劇集《天涯俠醫》，獲對手郭羨妮大讚靚仔。雖然連凱外形與吳彥祖不分上下，可惜其發展不如對方，現時主攻內地市場，除幕前工作外還兼擔任特技化妝。早前兩位好兄弟現身上海出席「時尚電影之夜」，兩大男神合照勾起一眾網民集體回憶。連凱甚至與吳彥祖一樣，太太都有中法血統，連凱2003年與混血兒太太Amanda結婚，婚後育有兩名兒子，一家四口幸福美滿。