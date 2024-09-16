「城寨三子」合體！林峯教伍允龍學跳火辣「椅子舞」

歌手林峯昨晚在澳門舉行最後一場演唱會，其妻及家人均有捧場，藝人伍允龍、張蔓莎、張蔓姿、kayan9896、朱鑑然等亦現身觀眾席。尾場請來胡子彤及張文傑擔任嘉賓，「城寨三子」難得同台，還即興邀伍允龍上台，更在林峯指導下學跳火辣「椅子舞」，大考舞功及腰力，林峯稱讚胡子彤與張文傑跳得好，但笑指伍允龍「做咗第二樣嘢出嚟」，爆笑全場。

來到最後一晚，出名寵粉的林峯把行動升級，揚言：「最後一點精力都會唧晒畀你哋！」他把抹完汗的毛巾拋落觀眾席，一位女粉絲成功接到，台下又傳來叫囂聲要求林峯除衫，他笑言：「我太太喺度，你當住咁多人面叫我除衫？」他謂個唱愈來愈多男士嗌「除衫」，笑問大家是否去錯地方。在Encore部分，林峯獻唱《幼稚完》時走落台對粉絲大合唱，跟觀眾拉到最近距離。

另外，自公布5月紅館開騷後，引來網民熱議，留言盼林峯在港個唱上演繹更多滄海遺珠，有人更出甫揚言要推林峯成為叱咤樂壇頒獎禮的我最喜愛男歌手。全5場澳門演唱會圓滿結束，林峯完騷時例牌走到會場外見粉絲，並合照大派福利，臨走前他不忘約定大家明年紅館見。