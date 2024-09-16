胡美貽何泳芍踩單車連環炒　左邊身有大面積受傷

藝人陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）、胡美貽（Nicole）及何泳芍（Honey）主持的無綫節目《港女野人奇異記》，在最新一集中4人要展開單車之旅，她們以電動單車完成 33公里的路程，需時約4至5小時，所經的路段包括泥路、碎石路及上下坡段，最大挑戰是一段落斜5連髮夾彎，怎料Nicole及Honey就在髮夾彎先後出事，當經過第二個彎時，身處第二位的Nicole跣胎滑倒，在慘叫聲中倒下。

檢查發現她左邊身有大面積擦損，向來硬淨的她亦痛到泣不成聲，幸好有頭盔保護，才不致面部受傷，工作人員亦安慰她謂︰「好在個靚樣冇事。」但禍不單行，她之後再遇上爆胎。接着Honey又在另一髮夾彎炒車，同樣左邊身擦損。Jessica最終忍不住喊了出來，她自責身為隊中單車高手，卻未能保護隊友。

另外，她們又到新西蘭保育區追尋瀕危物種黃眼企鵝，由於數量稀少，碰到牠們的機會是可遇不可求。她們要乘坐八驅車，進入企鵝生活的荒蕪地方，經過的路段異常崎嶇難行，Jessica形容似是坐了一轉長程過山車，最終一行人抵達目的地，見到一對10周大的小藍企鵝BB，令大家驚為天人。