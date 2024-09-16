港姐冠軍倪樂琳用獎金萬歲　友誼小姐王汛文親揭爸爸職業

《2024香港小姐競選》三甲出爐，「城大李嘉欣」倪樂琳（Ellyn）大熱勝出奪得冠軍，梁嘉莹（Emily）得亞軍，楊梓瑤（Amina）為季軍及「友誼小姐」王汛文（Candice），今日（16日）頭戴后冠及身穿旗袍會面新聞界，雖然昨晚工作至深夜，但依然狀態十足。

Ellyn表示昨晚凌晨4時半仍然眼光光，相信跟心情太興奮及飲了提神飲品有關：「尋晚太攰，只食咗份三文治，4點半上床都瞓唔覺，差唔多天光先半夢半醒，可能同有獎攞有關，今朝7點幾又要起身開始化妝準備做嘢。（個樣好精神喎。）化咗妝啫。」

Emily異口同聲表示心情興奮：「尋晚成個腦都係攞獎，同有收到好多恭喜我嘅訊息，好多都係話一直睇好我攞獎，訊息多到我覆唔切晒。（錯失冠軍寶座可感失望？）唔會，入到三甲已經好叻，我係有缺點，啲廣東話唔係咁好，我會多啲練習。」

Amina則說食了壽司，但未有機會食楊枝甘露，又謂：「其實我真係想試吓楊枝甘露撈飯，泰國都有芒果糯米飯啦，味道應差唔多，都應該幾好食，可以推廣為香港美味。」又謂當選後，哥哥和媽媽在酒店等她，而一向省話的哥哥跟她說了很多心底話，令她相當感動。

至於Candice開心稱回家後見到爸爸：「好耐冇見Daddy，由疫情開始都應該有4年，佢真係早幾日特登返嚟睇決賽。（佢同你講啲咩？）為我自豪，攬咗一下，請我食小籠包同蛋糕。（爸爸有冇心痛你瘦咗？）佢笑我面肥，但都有話我瘦咗。」又澄清自己在社交網上寫的職業只是講笑，自己並非做政府工作，而是從事小型公司任行政助理，不過回港前已辭職。

問可會相約一眾落選港姐聚會？她們表示會約食飯，Ellyn醒目地舉手由她用獎金埋單，可能會去打邊爐，Candice即笑言要食最貴的「A5和牛」，Ellyn續說也要請朋友，大學及中學同學等食飯，但最重要的是請家人食一餐。

三甲港姐指現在正職是港姐，問到Amina可會回北京升學？她則謂要視乎香港可有工作，如冇的話才返北京電影學院繼續修讀表演科，完全餘下一年課程業。談及陳甜甜在落選後爆喊，與她甚老友的Amina表示有安慰對方：「佢係我心目中嘅五強，我自己好鍾意甜甜，佢對我好好，係一個真誠嘅人。」