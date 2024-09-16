阮經天拍情慾戲冇壓力　坦言已睇淡愛情：不會刻意去找

台灣男星阮經天有份參演的電影《愛情城事》正在上映，日前他接受訪問分享拍攝感受，跟女主角10年後再度合作的他，坦言對方依然那麼漂亮，但自己則有改變：「我們有共同朋友，小時候第一次見到她已很緊張，因她當時已是我們認識的好演員，之後知道要和她合作，也很緊張。」他笑指對上一次合作，對方演植物人，今次合作終於「動起來」，指除了有跳舞戲份之餘，更有情慾戲，但就不尷尬。問到跳舞戲及情慾戲那一樣較困難時，阮經天指兩者都不困難，因導演李心潔做事很仔細，拍攝前會讓他們排練一段時間，讓他知道拍跳舞鏡頭不是難事，至於情慾戲方面，因為跟對方已很稔熟，有默契及信任對方，所以也並不困難，他指對監製曾寶儀來說反而會有困難：「兩個演員彼此信任，兩個演員都是對的時候，甚麼也不困難，但如果其中一人有點擔心和抗拒，可能結果就完全不是這樣。」

他又感謝拍檔，拍情慾戲之前會先跟他溝通好，哪個部位可以觸碰或親，令他更放心拍，他笑謂：「好奇怪，應該是我問她的嘛，哈哈！我們的溝通簡單又有笑，她問我一會拍攝這樣，你OK嗎？我說她OK，我就OK，很簡單但很有效果。」他承認男演員拍親熱戲要特別小心，因擔心被誤會，所以他很開心對方用這種態度面對這些戲，令他的壓力減輕很多。

提到很多人看完《愛》片都想談戀愛，問他想不想也談戀愛時，他說：「我覺得戲中10段故事，有些故事讓人很想談戀愛，但我們這段，要愛上一個人之前要有一顆堅強的心，電影中有太多面向。（想談一段轟轟烈烈的戀愛嗎？）我想不想談戀愛？到我這個時候不是想不想，我當然想有一個我愛的人出現，但我已不會刻意去找，不會為談戀愛而談戀愛，如果現在未有，我每次掃地、餵貓，我都很快樂，我現在養了3隻貓。（貓是你的情人？）又不是，貓就是貓。」

談到電影拍攝期間要面對至親（母親）離世，會否令他有壓抑要調整心態？他說：「寶儀姐和我聊天，一開始她有點擔心我，當時我無論試戲和排練，心裏都不想大家打擾我，過一兩年後我慢慢回想起來，我為甚麼會期待拍《愛情城事》？是因為我們的記憶有時會主動忘記，會變得有點模糊，為了保謢自己，拍該片的時間，對現在的自己來説，相對來很陌生。」他表示現在回來看此片，會跟所有觀眾心態一樣，帶着自己的故事來看這個故事，希望勾起一些明明存在，但正在慢慢淡忘的事情。

化妝：簡偉文

髮型：Rick Lin（zoomhairstyling）