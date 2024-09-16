崔始源襲港出招冧粉絲　周汶錡中門大開搶Fo

韓國男神崔始源、名模周汶錡、歌手陳逸璇等，今日（16日）出席假西九文化中心舉行的慈善晚宴。身穿西裝及打煲呔的崔始源帥氣到場即成焦點，逾百粉絲甫見他出現報以瘋狂尖叫聲，而他相當識做，主動走到粉絲區揮手及招呼，他再到Backdrop拍照時，大批女嘉賓專程自場內走出場外追星，兼排隊和他影拍照，當他被女嘉賓攬住影相時，粉絲呷醋大叫，之後他進場，但不消片刻又再折返粉絲區和粉絲見面兼玩自拍，冧盡全場。

周汶錡則壓軸登場，身穿大露背、正面則是中門大開露出「波底」的閃片裙，成為眾女嘉賓的「性感天花板」，為着靚衫而忍口的她說：「只係食咗少少嘢。」問她可有興趣再行時裝騷，她則稱：「依家都好少行騷，都OK嘅，通常都係睇騷。（點Keep Fit？）湊仔就係當Keep Fit㗎啦，依家囝囝分別7同9歲，佢都好黐我嘅，返學呀，同埋佢哋活動能力好高，男仔嘛。」又指暑假時舉家到法國旅行兼探親，日日陽光與海灘，所以曬得一身健康膚色。

談及錯過和崔始源見面機會，她卻說：「我一陣都會見到佢，因為同佢同枱，我哋好多年前都見過好多次。（係好朋友？）唔知佢仲記唔記得我呢 ？我當年都有去捧佢嘅男圑Super Junior演唱場。」

問到可有新工作？她覺得市道回溫，已多了不少活動邀請，又笑言：「我想試吓做藝術家，不過都係留番我個仔，因為依家啲小朋友創意無限，平時佢哋作文嗰啲，佢哋想法同我唔同，佢哋係好天馬行空，我覺得好好笑，好有創意。（可會考慮母子檔拍廣告？）都有人傾嘅，都係由公司安排，不過我老公有少少唔想，覺得囝囝要讀書先。」