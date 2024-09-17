【是日通勝】

農曆八月十五

甲辰年 癸酉月 甲申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、中午11時至1時

宜：祭祀、嫁娶、移徙

忌：開倉、安床、置產

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：45、14、03

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：生活不太愜意，但只懂抱怨無助改變現狀。

金牛座：不熟不做，謀事量力而為，逞英雄冇着數。

雙子座：財運稍遜，貪心易受騙，忌沾手高風險投資。

巨蟹座：謀事需要顧及大局，不可太着眼個人利益。

獅子座：細節決定成敗，粗心大意會變事業絆腳石。

處女座：便宜莫貪，選購低價貨要打醒十二分精神。

天秤座：保持好心情，好好控制脾氣，身體更健康！

天蠍座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

人馬座：爭取好姻緣要靠自己，勿再停留暗戀階段。

山羊座：自我增值是最佳投資，可提升謀生的實力。

水瓶座：話頭醒尾，有力解決大小難題，處變不驚。

雙魚座：別把不快的事放在心，也毋須跟人作比較。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）馬 桃花旺

（跌）虎 心情差

鼠：需面對不願做的事，內心感到很掙扎。

牛：判斷力弱，對事業的期望要現實一點。

虎：是日沖煞，情緒低落，渴望有人分憂。

兔：運勢差，心態懶散，工作表現受拖累。

龍：愛情運上升，跟伴侶的關係如膠似漆。

蛇：財運佳，謹守量入為出原則就冇問題。

馬：桃花滿面，有暗戀對象者可嘗試表白。

羊：做事得心應手，面對競爭壓力也不怕。

猴：對求職者有利，易覓得合適工作崗位。

雞：投資容易有斬獲，但要懂得見好就收。

狗：得財有難度，宜勒緊褲帶，節約開支。

豬：情緒易悲觀，對各種事情都放不下心。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

女字

倉頡是中國神話中的人物，相傳有四隻眼睛，是黃帝的文史官。據說文字是由其創造，而當其創造文字成功之時，有驚天動地、鬼哭神嚎的異象。

李斯是楚國上蔡人士，為秦朝著名的政治家，於秦滅六國統一天下時，將各國文字之差異統一之。當然，字體經過不同年代的修改演變，形成了現代的字體。

今次為各位了解一下「女」字有何玄機。「女」字從字形上而言，好像一個人坐着，兩手攤開放在椅的扶手上，兩腳交叉，很舒泰的樣子，真佩服古人之造字形態。

「好」字是「女」、「子」二字合成，是女子真的很好之意，另一說好者是有女兒及兒子便成好也。「妙」字是「少」、「女」兩字的組合，何解少女便是妙？相信大家都心知肚明而會心微笑了，不必再多解釋。「奸」字是「女」及「干」組成，干有干犯、干擾、天干之意，是女子出干有所冒犯而成奸？那麼三個「女」字又是姦，不是三個女人一個墟嗎？

「姓」是「女」字及「生」字組成，是每一個人都是由女子所生，然後才有姓氏。「娘」是「女」字和「良」字組合，娘者娘親也，即是媽媽，阿媽便是優良之女子，一心一意照顧孩子。當然，尚有很多字是「女」字旁，大家查下字典了解喇！