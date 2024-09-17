拍劇增友誼 ！陳家樂姜皓文煞科歸心似箭

由陳家樂、姜皓文及苗僑偉等主演的劇集《無懼》於馬來西亞經過約兩個半月的拍攝後，近日正式殺青。一班大男孩今次「困」在一起開工，公餘時間會組隊健身、踢波及飲飲食食，自然建立了深厚的友誼，各散東西前自然相約聚餐留念，而一眾演員先後於社交平台發文「告別」，不捨之情洋溢於字裏行間。

其中最歸心似箭的莫過於陳家樂，事關已長時間未有陪伴妻女，加上囡囡Camila正在暴風式成長，家樂自然掛念這位「前世情人」，爭取時間趕緊回港一家團聚。姜皓文則因稍後倘有工作，故昨日（16號）亦已飛返香港，他留言表示﹕「又完成咗一個任務，我好幸運又遇到一個好角色、一個超級團隊、－班超有火嘅好演員，今次嘅演出過程有著甜酸苦辣，感謝大家對我嘅包容同信任，遇到就係一個緣分，碰到一班志同道合嘅戰友真係非常難能可貴，希望在我未來的演藝路上會再次碰到大家，我慶幸我係一個演員，我會繼續享受我嘅每一個角色⋯」

有份參演的另一位演員吳家樂亦向拍攝地吉隆坡說再見，拍攝期間他除投入演出外，更把握機會操弗自己，早前公開的一張「露胸照」相當吸睛，引來網民留言﹕「哇喔…」、「太牛了，自律的好身材」。