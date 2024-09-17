葉蒨文跟葉蒨文世紀同框　網民許願兩人合演母女

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「Candy」的葉蒨文（Sophie）由選港姐入行，由於名字與樂壇天后葉蒨文（Sally）撞名，所以特別容易令人記得。近日Sophie在將軍澳電視城欣賞港姐決賽，當晚的表演嘉賓正是Sally，Sophie亦趁機走到後台與同名同姓的Sally合照，促成網民一直期待的「世紀合照」，她將相片放上社交網，並寫道：「其實今晚港姐決賽贏嗰個係我，因為我成功同葉蒨文合照，葉蒨文x2，我個膊頭同開咗光冇分別，真係榮幸、感動、激動、興奮、開心，葉蒨文真係好Nice，哈哈。」

Sophie表示今次並非首度跟Sally見面：「我記得好耐之前有一次同《愛．回家》一齊去紅館演出，當晚表演嘉賓有天后葉蒨文同埋林子祥。其實嗰日好想去合照，但我對高踭鞋着得唔係好舒服，途中腳抽筋，跟住成個人踎咗喺地下，我嗰晚就喺痛苦中同佢哋擦肩而過，錯過咗嗰個機會！所以今次我好想把握呢個世紀合照，我喺佢演出完畢我就衝咗出去，希望可以遇到佢。跟住好好彩，當時佢喺後台同啲同台演出嘅藝人傾偈又接受訪問，非常之忙碌，我都唔好意思打擾佢，後來有一位同事拍一拍我，叫我快啲勇敢啲去前面同佢影張相，我就鼓起勇氣戰戰兢兢咁樣埋身，然後同佢請問我可唔可以同你影張相呀？因為其實我都係叫葉蒨文呀。佢非常友善，仲主動搭咗膊頭同我影相，有人問佢知唔知有另一個葉蒨文嘅存在，佢都話知道嘅。」

對於有網民提議Sally客串《愛．回家》演Sophie的媽媽，她坦言：「 我自己真心覺得機會不大，不過，無論係咪拍《愛．回家》定係用任何嘅方式合作我都求之不得，絕對係我榮幸。」她笑言有個異想天開的構思：「因為Candy喺劇中係五音不全嘅音痴，佢可以喺劇中客串教我唱歌就好喇，我仲可以同佢一齊高歌一曲添！」