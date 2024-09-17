網紅指控「水行俠」Jason Momoa新片《Minecraft》欺凌工作人員

「水行俠」Jason Momoa主演的電子遊戲改編電影《Minecraft》最近推出預告片，他日前卻被同片合作的美國菲律賓裔女網紅Valkyrae指控欺凌片場工作人員！

Valkyrae於網台節目被主持問到與明星相處的最差經歷，她表示：「咁樣，我喺嚟緊新片《Minecraft》電影版有場客串，我會話係Jason Momoa。佢欺凌片場一啲工作人員，真係好令人失望。嗰場係好緊繃，好情緒化嘅一幕，可能佢仲入緊戲，我唔知啦。我只係好出奇佢點樣對待部份工作人員，佢好嬲佢哋冇準備好個場景，佢非常嬲係咁喺度大叫。我就喺度諗，呢個唔係好嘅工作環境，我喺度做嘢唔會開心。我會話呢個係我見過最差嘅明星。」

不過不少網友留言維護Jason，有人表示：「Valkyrae要明白一個人做嘢可以有唔順嘅時候。你唔可以因為嗰一日就論斷人。」又有人表示：「我哋有冇聽其他工作人員出嚟投訴佢欺凌？有時候都要講證據。」不過有人亦提出為何沒有其他人投訴的原因，是怕影響日後工作機會，而Valkrae今次爆大鑊，相信不會再有機會客串電影。