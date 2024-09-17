香港中樂團新作《千年的回聲》　「絲綢之路」音樂會首演

【特約報道】香港中樂團9月將舉行「絲綢之路」音樂會以慶祝中華人民共和國成立75周年，並獲香港教育大學全力支持。絲綢之路是東西方的商業紐帶，更是文化交融的輝煌路徑，「絲綢之路」音樂是沿途多民族文化的精美結晶，觀眾及樂迷不但可於會上欣賞樂團新作《千年的回聲》，更可以細聽越南、新疆的民族音樂，在是次音樂會中欣賞到陸上和海上兩條絲綢之路的樂韻之聲，感受絲路上到穿越時空。

香港中樂團希望透過音樂會呈現「海內存知己，天涯若比鄰」的情懷。樂團藝術總監閻惠昌表示：「以往的音樂會主要重現一路向西的陸上絲路風情，即將舉辦的『絲綢之路』音樂會除保留了優秀節目《龜茲古韻》組曲及《絲綢之路》以外，更加入了海上絲綢之路和茶馬古道的元素的樂曲，將會給大眾帶來不一樣的感受。」

音樂會的亮點眾多，包括邀得越南音樂家童光榮及阮氏瓊香演奏「越南最古老民族樂器」石琴及獨弦琴。石琴擅於演奏熱烈奔放的樂曲，獨弦琴則擅於彈奏細膩、豐富的旋律。由香港中樂團委作、童光榮作曲的《千年的回聲》將於是次音樂會上首演，以石琴、獨弦琴與樂隊合力演奏的各個樂章，展現了世世代代在海絲路上，越南人慶豐收、喜相迎的美好場景。

香港中樂團一直與新疆音樂界多次合作，是次音樂會特別邀得新疆藝術劇院民族樂團到香港參與是次音樂會演出，之後更會這場音樂會帶去新疆，把絲路音樂傳播到更廣泛空間。新疆自古以來是絲綢之路的關鍵交通節點，多種文化在此交融共生，孕育出了獨特且豐富的新疆音樂文化，音樂風格別樹一格。