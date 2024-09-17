lan自爆拍拖勁黐身　曾遭前女友背叛做代替品

MIRROR成員陳卓賢（lan）推出愛情故事系列Chapter 4新歌《鑿》，日前到電台接受深宵節目《夜間失格》，分享他對恐怖情人的看法，及對女友的要求。在節目中，他極罕大談以往情史，他坦然承年青時是「黐身情人」，會將所有空餘時都貢獻給女友，更事事以對方為先，又要計劃很多窩心小驚喜及隨傳隨到。但隨着年紀增長，開始將事業放第一位，眼光也不再局限於愛情上，在事業中獲取滿足感及喜悅。現時單身的他表示會給女友百分百自由度，亦望有各自各的生活和社交，亦毋須女友時時交代行蹤，但自己則仍然習慣報到，Hellosss網上留言大讚「咁sweet得唔得㗎」。

雖然Ian是大眾心目中的標準好男友，亦是Hellosss眼中的夢中情人，然而Ian透露曾遭女友背叛，又被前度視為舊男友的代替品，令他深受打擊及不解。Ian表示：「我絕對唔可以接受呢啲行為，因為已破壞誠信，分開係唯一選擇。」

談到最不能接受女友的恐怖行為，他表示很重視溝通及信任，一定要有相同的價值觀及對自己坦承與信任，才能一起生活。他亦希望雙方能尊重大家的私隱及空間，如不能接受女友檢查電話、過分干涉交友、規範興趣、事事懷疑查問等行為，認為每人都有自己的私人空間，就算是家人及伴侶都需要基本尊重。