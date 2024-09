前港姐冠軍黃嘉雯(Carmaney)以表演嘉賓參與《2024香港小姐競選決賽》,在半空中舞劍,令人眼前一亮,她在社交網以過來人身份向新一屆港姐分享要保持自己的初心,不要迷失自己:「Miss Hong Kong 2024 完美落幕,再次恭喜咁多位師妹,無論得獎與否,呢個旅程都一定係令你感到驕傲既一頁。」

今年港姐決賽由評判團、司儀、到表演嘉賓也是全女班上陣,Carmaney對於女性身份感到自豪:「今年嘅主題係『Proud to be a woman』,由細到大,都會有好多人教你點樣成為一個女人嘅模樣,但我覺得好幸運嘅係,我哋呢個世代,成為女性,可以有千千萬萬種型態同特色,最重要嘅係唔好被任何人去定義你自己。尤其係成為一位香港小姐,成為一位藝人、一位公眾人物,總會有很多人對你評頭品足,但千祈唔好迷失,或者為任何人改變自己嘅本質。如果再畀多一次我揀,我依然會想成為女人。I am so proud of you girls !」