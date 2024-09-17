菊梓喬四圍登台被逼同保錡「分居」　男人緣大爆發

歌手菊梓喬（Hana）自跟ERROR成員吳保錡爆出同居緋聞後，粉絲對「菊保戀」有讚有讚反應不一，而Hana隨即離港，跟保錡「分居」至今已近一個月之多，未有緋聞女友在身邊的保錡惟有勤做運動發洩精力。

Hana在離港期間，先後到過內地琶州商演，之後再到廣州開個唱，之後展開「串星之旅」，先飛美國擔任台灣歌手羅大佑演唱會嘉賓，更和蔣志光合唱《相逢何必曾相識》，對前輩讚口不絕的她留言謂：「可以擔任羅老師的嘉賓真係好榮幸，一浪接一浪的演唱會真的不容易！狀態十分好！真係好厲害。」之後又提及和蔣志光都是運動迷：「我哋仲傾到好多關於做運動嘅分享，蔣老師一直都有跑馬拉松！搞到我都好想試吓，自從腳傷之後都一直好好鍛煉腳部肌肉，希望可以練習好一點，不要再那麼容易受傷，希望有機會下次馬拉松見。」

日前又再飛返上海擔任蘇永康巡唱嘉賓，恭喜蘇永康演唱會圓滿，且指他的《男人不該讓女人流淚》、《那誰》及《越吻越傷心》首首都是金曲，賣口乖說：「這次有機會和他合唱，真是太棒了，雖然我們的對話都係關於食物，但係我們都是真心愛音樂。」而心情大好的Hana偕羅大佑、蔣志光及蘇永康合照時都展示甜到漏笑容，未知保錡對緋聞女友特別有「男人緣」而呷醋呢？