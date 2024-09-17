精明選擇　隨時食餐好

每次消費，大家都要諗過度過，想揀選到平靚正的美食，原來都唔難。坊間有不少新推美食，好吃之餘又有各種優惠，無論是出街食又或買返屋企煮，一樣咁抵。

韓食佐酒

鹹香的小食，配美酒提升品味體驗。中環米芝蓮一星現代韓國餐廳內的酒吧最近推出After 9的活動，客人可用優惠價在晚上9時後享用新推的泡菜鮮蝦煎餅、韓式魚生及烤辣醬豬腩等小食，選購1瓶香檳或葡萄酒，可獲送1份韓式炸雞，同時會有韓國精釀啤酒限時買二送一推廣，最適合和朋友暢飲。

75折歎下午茶

難得和閨密約個下午茶，當然要揀個好地方。灣仔五星級酒店酒吧餐廳於現時至10月31日推出溢彩下午茶鑑「嘗」美學，食材以魚子醬和朱古力等做主角，鹹點有迷你大蝦包配黑松露魚子醬、脆炸生蠔配魚子醬薄煎餅和魚子醬配藍芝士蘋果薄脆等，甜點則有杜絲朱古力瑪德蓮蛋糕、法芙娜70%朱古力撻、士多啤梨朱古力慕絲杯、白朱古力紅桑子芝士蛋糕、伯爵茶朱古力及朱古力鬆餅等，客人於網上商店預訂，可享75折優惠。

會員專屬

作為會員，經常會有不同的優惠。連鎖薄餅店的手機應用程式早前經升級，現時至10月2日，會員下載後會有專屬優惠券，如以優惠價換購蒜香海蜆焗薯批、黑醋Parma啪啪爆脆批和海鮮喇沙寬條麵等。此外，在網上落單或堂食開手機應用程式消費滿指定金額，會有抽獎機會，獎品相當多樣化，大獎是足金造型Pizza，相當豪氣。

超市精品

超市貨品琳琅滿目，想在裏面揀選適合又抵買的食材，都要花點工夫。啟德精品超市為慶祝新店開幕，提供不同優惠。客人免費登記成會員，可以享低至9折會員價選擇貨品。另外，現時至10月13日到上述分店，會有不同的限定優惠，如9月17日至10月13日，單一消費指定日常生活用品滿指定金額，可用HK$5選購日本鮮白或鮮啡雞蛋，到指定朱古力專櫃消費至指定金額，可免費獲贈果仁朱古力條，數量有限，換完即止。