港姐冠軍倪樂琳被指撞樣　《愛·回家》沈可欣：我似佢先啱

無綫藝員劉丹、滕麗名、湯盈盈、呂慧儀、張景淳、古佩玲、林凱恩、許家傑、邵初、葉蒨文等在將軍澳電視城出席處境劇《愛·回家之開心速遞》之「人月共迎賀中秋」活動。呂慧儀指今日中秋要繼續開廠拍攝，已經預早與兒子慶祝，如早收工回去可能帶孩子「蟹籽」去公園賞月。

「龔水CP」的張景淳被問到收工會否會合呂慧儀一齊慶祝，他則指放工要到西九會合羅天宇，為合開設的內地食肆今參加美食節撐場，又指食肆今年有推出月餅，銷情也不錯。問到月餅是否香港製造？他直言是深圳製造，坦言在港生產起步門檻太高。

講到早前《愛·回家》「休廠」調整製作，他趁假期獨自到東京旅行，問他為何不請呂慧儀母子同遊？她笑說：「我樂於畀人請，其實因為開學，要打理教育工作教育生意，佢都有送咗個東京鐵塔鎖匙扣畀我哋㗎。」休廠後她指開工已經有齊劇本，廠房佈置也粉飾一種，大家放假後精力充沛，笑言可以再拍多2000集。

新一屆港姐冠軍「城大李嘉欣」倪樂琳被網民指撞樣《愛·回家》「Rebecca」沈可欣，沈可欣受訪笑說：「係我似佢先啱，佢咁靚女又後生，我老公就話唔似。」她直言當年25歲也有想過選港姐，但因正讀演藝最後一年，加上未能衝破穿泳衣上台而放棄，又自嘲應該肥的地方又不肥，覺得是整定。

2019年港姐季軍古佩玲今年也有看港姐決賽，回想自己當年在台上，好似好淡定，其實腦子一片空白，內心更相當慌張。明天（18日）25歲生日的她指會與姪仔及家人慶祝，問到「風神CP」的陳俊霆沒有約她嗎？她笑說：「風少好忙，佢依家拍緊《金式森林》。」她又透露早前趁休廠到泰國旅行，但因為腸胃炎反而瘦了，回港後臉也瘦得變尖。