絲打「密」會！全新主題下午茶

不少女生每逢周末或假日都愛約三五閨密茶敍，天南地北聊個夠，不斷推陳出新的主題下午茶正正可以滿足一眾女生又愛吃又愛美又愛慢慢歎的多種心思！今日介紹幾個全新主題下午茶，絲打們，一於約齊腳歎個夠！

本地聯乘

位於金鐘、主打新派歐陸及亞洲風味Fusion菜的餐廳，最近就與本地香氛品牌及香港純天然護膚品牌合作，於即日至10月31日期間推出「隨行系列」主題下午茶套餐（兩位用/堂食及外賣版），行政總廚峰師傅以兩個品牌產品內所用到的食材及香料為創作靈感，炮製出多款鹹甜美點，包括鹹點的青檸汁醃刺身帶子伴牛油果、椰絲炸蝦半芥末乳酪汁及吞拿魚沙律多士等；甜點則有椰汁雞蛋吉士伴朱古力爆炸糖、紅桑子撻、抹茶慕絲伴馬卡龍等。飲料有咖啡或茶，絲打們也可以優惠價加配賣相誘人的「奇異之吻」或清爽帶勁的「清風茉莉」。惠顧主題下午茶套餐，更可獲贈主題禮盒一份。

粉色浪漫

米芝蓮星級法國餐廳的露天花園及咖啡室與同樣來自法國的標誌性芭蕾舞鞋品牌合作，於即日至10月31日期間推出「夢幻芭蕾法式下午茶」（兩位用）。以優雅的芭蕾藝術為靈感，創作出多款以粉紅色主題的精緻美點，好似干邑車厘子鴨肝凍、帶子慕絲配鱒魚子、粉紅番石榴慕絲蛋糕、紅桑子軟心朱古力撻、紅桑子軟心朱古力撻、蘋果柚子金磚蛋糕等。當中的紅桑子軟心朱古力撻用上香脆酥皮撻盛載住紅桑子軟心朱古力和雲呢拿香緹忌廉，並以芭蕾舞者的朱古力剪影作點綴，賣相高貴優雅。享用下午茶的客人更可獲贈芭蕾舞鞋品牌精美髪飾套裝，能為任何服裝增添一抹芭蕾風格的優雅。此外，餐廳特設「The Royal尊貴下午茶」（兩位用），以法式下午茶作基調並加入升級項目，好似添加矜貴魚子醬的檸檬蛋白鬆餅、鮮甜美味的法式龍蝦包與黑松露芝士三文治等；還額外贈送清爽香檳，帶來醉人享受。

奢華和味

尖沙咀一間酒店、主打別致餐點及飲品的餐廳，由餅房行政主廚Jonathan Soukdeo掌舵，早前推出了融合日本及現代風味的全新夏日下午茶體驗。巴絲打可享用手指三文治配迷你餐湯、新鮮出爐的經典鬆餅配自家製果醬和奶油忌廉，以及各式各樣的小甜點等，好似松露朱古力、蝴蝶酥和雲石瑪德蓮蛋糕等，還有日本蜜瓜味噌雪糕芭菲和斑蘭忌廉配椰香曲米布甸等專為清洗味蕾而設的「前甜點」。是次下午茶亮點是多款以日式食材和工藝為靈感的擺盤甜品，包括草莓捲蛋糕、杧果麻糬蛋糕、黑芝麻千層酥等，以及餐廳人氣的雲呢拿水果餡餅等。下午茶已包Mariage Freres茗茶或咖啡一杯，大家也可額外加配茗茶配對或氣泡茶配對。

月色體驗

灣仔一間酒店的大堂酒廊聯乘英國著名的香氛品牌、於即日至10月31日期間推出全新的「月色雅韻下午茶體驗」，巧妙融合了品牌人氣女神香水系列的獨特元素，創作了多款鹹甜美食，好似月牙造型的映月（Luna）鹹點配上奢華 Oscietra No.2 魚子醬和濃郁蛋黃醬、精緻的龍蝦撻伴酸甜石榴果凍、玫瑰鵝肝配特製玫瑰啫喱和薑餅等。又有金黃圓月的皓月，散發茉莉芳香與黑加侖的果香。燈籠造型的甜點杜松子佛手柑蛋糕是以杜松子莓慕斯、佛手柑奶油以及清爽的青檸柚子珍珠製作，芳香細膩。下午茶更首度帶來4款獨特口味的創新月餅造型甜點，包括開心果、芋頭椰子、杧果柚子及花生黑芝麻風味，滿滿節慶滋味。於9月份內享用主題下午茶可獲贈精緻禮品一份，內有沐浴露及體潤膚乳和香氛品牌優惠券。

季節香氣

秋冬是野菌與松露的季節，沙田石門一間酒店的高層觀景酒廊將於10月1日至翌年1月1日將推出全新的「松露與朱古力夢幻下午茶」（兩位用）。美點包括煙三文魚松露忌廉芝士卷、脆炸白菌配松露蛋黃醬、松露蛋沙律芝士三文治、松露醬雜菌蟹肉酥盒、紅酒朱古力果凍、香橙榛子朱古力撻、意大利芝士餅、多多藍莓脆芝士餅等，當然少不了下午茶必備的提子鬆餅配朱古力牛油忌廉及無花果醬。