港姐冠軍倪樂琳被批口大　直認：我都知道唔係好細

出爐香港小姐冠軍倪樂琳（Ellyn）、亞軍梁嘉莹（Emily）、季軍楊梓瑤（Amina）及友誼小姐王汛文（Candice），今日（ 17日）到尖沙咀眼鏡店出席領獎活動。提到有網民對今屆港姐冠軍有不少批評，包括沒有照片中那麼漂亮，一點也不像李嘉欣，又指她口大，不過勝在廣東話講得純正，更紛紛替屈居亞軍的Emily感不值等，Ellyn大方指沒有為網民的批評感到不開心：「我自己都覺得到領獎個狀態唔好，因為成日處於高度緊張，係笑得有啲僵嘅，我個嘴…我都知道唔係好細吖，再加埋紅唇係更容易將焦點放喺個嘴度。」她指廣東話講得正只可説是優勢，覺得每個人也可以發表不同批評，自己消化後覺得有問題便去改進：「但嘴大呢樣嘢好難改到，惟有少啲搽紅唇。」對於指她不似李嘉欣，她表示見仁見智，不過自己和爸媽都一樣不覺得似。

對於有網民戥Emily要屈居亞軍感到不值，她高興表示能夠進入三甲已經很滿足，提到有網民發現，當宣布她獲亞軍時她似乎面露不悅，她解釋：「唔會，嗰個時候其實想喊，個表情係忍住咗，我自己睇重播，我冇唔值嘅表情，但我自己當時係笑住，我都唔知，當時真係想喊。（開心到想喊？）係。」至於提到Amina跟其他佳麗不同，外界對她沒有多大談論度，問她可有為此而覺得不開心？她坦言沒有：「冇負面消息已經好滿足。（你擔心有好多負面事被批評？ ）冇，唔會擔心，冇新聞就係最好嘅新聞。（做呢行冇新聞會影響發展？）之後肯定會有人關注我。」

談到「翻版蔡潔」程姜月（Dolores）在社交網發文疑似準備爆是非，寫道：「先學做人再學做戲」8個字，似意有所指有佳麗只是表面友善，但實質有不和情況，Ellyn表示跟對方沒有太多接觸：「參選時大家有一齊玩，因為選美大家都好忙，有啲離開嘅佳麗都會同入圍嘅佳麗講，話知道大家嘅準備時間表力緊密，呢幾日唔阻大家，遲啲再約。（有覺得大家表面友好，實際不和？）我覺得一定唔係咁嘅意思，佢曾經同我哋講過想拍戲，拍戲嘅話人品好重要，點樣做人、點樣去觀摩身邊嘅人同事，係一個演員最基本嘅事。（你覺得佢講緊自己？）我都唔知，冇問過佢。（佳麗表面友好實際不和？）唔會，頒獎之後大家喺後台都有擁抱，大家惺惺相惜係真友情。」三人表示現處於放鬆狀態，已沒有參選時那麼大壓力，笑言終於可好好睡一覺，也睡得很滿足。Amina則高興表示，昨日於漢堡包店已有人認出她，感到很驚訝，眾人也表示由現在開始，外出會更注重行為及打扮。