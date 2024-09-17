東冲有料到：泰國河馬多歡樂

標題所指的河馬，其實確有此河馬。

話說泰國有動物園日前有一隻小河馬出世，當地人將之命名為「叉燒」。叉燒十分趣致可愛，火速成了動物園的明星寵兒，據講每天都有大量日本及中國旅客慕名前往探訪。與此同時牠在泰國亦風頭甚勁，當地網絡瀏覽次數排名前列的Post都與叉燒有關，為這陣子被水災困擾的泰國民眾帶來了歡樂。

面對這股河馬熱潮，一些有生意頭腦的商人也順勢推出相關產品。除了發現有河馬蛋糕外，於曼谷的Bangkok Art and Culture Centre樓上的雪糕店最近便炮製了一款河馬冰。此冰名副其實是一嚿冰，本身沒有味道，但配上栩栩如生的河馬造型。將之放在泰式奶茶或可樂之上，便猶如河馬浮在水上，相當可愛。不少河馬粉絲專程前往幫襯，每杯售THB100（約HK$23）。

這間店的老闆娘本身是一名雪糕造型師，不時會推出造型古靈精怪、天馬行空的雪糕出品，之前便有造型幾可亂真的狗頭及雀鳥雪糕引起話題。不過這次的河馬冰純粹是冰塊，喝完杯中飲料後，往往冰塊還未溶化，感覺有點浪費兼可惜。若果如此造型換上啫喱、大菜糕或者朱古力等，或者會更為完美。

胡慧冲