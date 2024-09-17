Polestar 4 純電SUV Coupe登場

吉利集團旗下的瑞典電動車品牌Polestar， 日前在港推出全新純電SUV Coupe- Polestar 4。

此全新車型最大特色是採用不設後擋風玻璃設計，令車頂横樑進一步後移，全景式天幕亦因此延伸至更後位置，帶來更開揚的乘坐空間，尤其是後排。亦因應後擋風玻璃被取消關係，以往由傳統倒後鏡，經通透的後擋風玻璃觀察到的後方視野，現由一個置於後方的高清廣角鏡頭及電子後倒鏡直接取代。

輸港的Polestar 4提供兩個均搭載100kWh電池組的Long Range長續般版本選擇，包括單馬達後驅版及雙馬達四驅版，在WLTP測試標準下續航力分別達620km及590km。動力數據方面，單馬達後驅版最大馬力及扭力分别272hp和343Nm，完成0-100km/h加速 7.1秒；雙馬達四驅版最大馬力及扭力則分別544hp和686Nm，3.8秒完成0-100km/h。兩者的極速被鎖定於200km/h。至於充電時間，兩版本均支援200kW DC直流快速充電，約30分鐘可由10%充至80%；若11kW AC交流電充電，約11小鐘可充滿。