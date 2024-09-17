林志穎15歲大仔暴風式長高　身高1米75向6呎巨人進發

台灣林志穎有「不老男神」的美譽，他與台灣模特兒陳若儀結婚14年，兩人育有三子，分別是大仔Kimi和一對8歲的孖仔Jenson與Kyson。林志穎2013年攜大仔Kimi上內地真人騷節目《爸爸去哪兒》，當時年僅3歲半的Kimi，剪了一個冬菇頭，加上甜美笑容，深得觀眾寵愛。前日（15日）是Kimi的15歲生日，身高1米72cm的林志穎在社交貼長文吐心聲，更爆響口Kimi已經身高1米77。

林志穎以「寫給Kimi 15歲生日的一段話」為題發帖，他寫道：「看着你突然間長的好高，已經不是跟在爸爸旁邊的那個小kimi了，2個月前我說你已經長高到175公分，回家後你還跟我開玩笑說怎不說高一點，應該要說177公分才對，經過這兩個月，我想你已經達到你說的了，未來你一定會健康快樂的長大，朝著你的目標185公分前進。」

林志穎更透露Kimi愈來愈有自己的想法，多方面探索各項興趣，包括羽毛球、籃球，甚至機械人課程，也學起了音樂，Kimi把時間排得滿滿的，讓他跟老婆反而心疼他會不會太累，「但看到你在學習過程中是那麼的開心，真的是我們心裏最期待的祝福；這次的生日禮物是我跟媽咪知道你很喜歡的球鞋，所以我們一起藏了好久，因為希望能夠給你驚喜，未來接下來日子你能夠越跳越高、越跑越遠，開心的成長，做自己想做的事，生日快樂！」林志穎貼出多張生日照，其中一張是Kimi坐在蛋糕後面畀V，雖然身體、臉部模糊了，但Kimi看起來長大了不少，現在已是一位高大少年。

太太陳若儀亦有在出post賀大仔Kimi生日，她表示：「我最愛的大寶貝，不知不覺你已經15歲了，今年你長大的特別快，感覺特別的獨立（可能有手機了吧！）可以自己照顧自己了，你永遠是媽咪的小男孩，我的好朋友，我永遠的兒子，不要忘記媽咪爸比永遠以你為榮，能夠有你來當我們的兒子，是世界上最幸福的事！」陳若儀貼出多張Kimi的舊照，當中更有兩張是Kimi照顧弟弟的照片。

不少網民在帖上留言向Kimi送上生日祝福，「那個小可愛Kimi竟然已經15歲了，而且長到177公分，邁向185公分，那麼高了！」