李麗珍新劇演母親　女兒李靖筠有大膽床戲

藝人李麗珍（珍妹）、李靖筠（Gladys）聯同導演羅耀輝日前接受HOY主播專訪，暢談新戲拍攝點滴。珍妹與Gladys飾演母女，Gladys說：「好榮幸可以飾演珍姐嘅女，即係代表我都有良好基因。有時珍姐都會喺片場分享同囡囡嘅趣事畀我知，令我覺得好有親切感，我都想有一個好似珍姐咁嘅媽咪。」珍妹表示女兒與Gladys的年紀相若，戲中所講的對白就如自己現實中跟女兒相處一樣：「導演話唔駛刻意扮老去講對白，按照平時同個女咁講嘢就得。」

講到現實中與女兒相處，是否就如戲中那樣子會關心她是否結識男孩子，珍妹坦言：「我哋冇刻意講呢啲，佢唔係太睬我。（佢係咪有帶男友畀你過目？）係，最重要都係佢鍾意同開心，個男仔都好合眼緣，囡囡唔會問我男友好唔好，佢只係通知你一聲。（囡囡想唔想你識男友？）佢冇刻意講，佢覺得我開心最重要。（你自己點諗？）呢啲好難講，睇天意！我都放低咗好多嘢，冇咁多包袱。」

至於Gladys在戲中有大膽床戲，她說應該是從影以來最突破一次，她笑言：「從來冇人想睇我除衫，但我每次同羅導演合作都有床戲。我第一次同佢合作就係我嘅MV，他幫我執導，嗰次係我第一次拍床戲，同朱栢康合作，但今次尺度更加大，因為上次拍MV冇除衫，今次拍床戲有好多動作，要轉身又驚走光。」問導演何以每次都給Gladys難題，Gladys幫口說：「劇本本身有，唔是佢故意加戲。」怎料珍妹一語道破：「劇本佢寫架。」

珍妹復出拍戲後經常演不是美女的角色，她指：「其實做媽咪角色也都有好多種，我唔會永遠做一個肥媽咪，我有時會希望做一個職業女性或者女強人，或貪慕虛榮，即係多方面嘅中年女性，所以我希望以後嘅作品有更多發揮機會。」她稱每天開工也很開心，因她最愛吃叉燒飯，每次開工劇組都有叉燒飯。