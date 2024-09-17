鳥海花雨 巨尻辣到爆

家陣日本寫真界可以話係巨乳女優當道，主打巨尻嘅女優相對比較少，但其實好多男士一見到蜜桃臀都會眼甘甘，難怪有一位女優可以憑住「八月十五」由Cosplay界殺入寫真界，佢就係鳥海花雨！

籮柚似蜜桃

美女心口有對激凸巨乳，確係好易引起觀眾注目，只要識得賣弄一下性感，要喺寫真界立足一啲都唔難。但正如剛才所講，現今巨乳女優實在太多，Cup數亦愈嚟愈勁，一般G奶妹要喺寫真界同行嘅激烈競爭下突圍而出，務必為自己搵多一個至兩個賣點，而今日為大家介紹嘅鳥海花雨，就有辦你睇！

既係寫真女優又係Coser嘅花雨，相貌娟好，但點都唔夠身材吸睛，特別係個大籮柚達38吋，生得圓潤又光滑，仲有少少上翹，望落好似一個鮮嫩大蜜桃，襯埋T-Back泳褲，可以為觀眾帶來強烈嘅視覺震撼，所以被稱為「爆破性巨尻」！

演出夠挑逗

查實鳥海花雨之所以喺早幾年開始玩Cosplay，純粹因為太鍾意睇動漫作品，好想變身成為自己喜歡嘅角色。由於阿妹嘅扮相艷麗，又唔介意以性感造型示人，喺Cosplayer界別愈嚟愈多人認識，更引起寫真界嘅注意，結果喺上年正式投身寫真女優行列，仲好快就推出寫真碟添！

話時話花雨對於自己嘅寫真事業相當着緊，演出態度極進取，除咗着上超性感裝束，仲做出好多極具挑逗性嘅動作，搞到幾乎走光。不過，花雨話呢啲犧牲都係濕濕碎，最慘係有時要用膠布貼住重要部位，事後要撕走先發覺痛到攞命！雖然係咁，花雨認為只要觀眾睇得滿意，受小小皮肉之苦都係值得嘅！

Profile

出生地：日本

身高：5呎2吋

三圍：35G-26-38