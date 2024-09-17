周慧敏孖廣州歌迷迎中秋　大膽為CY改姓：我返去罰抄

周慧敏（Vivian）上周日順利完成了 《地老天荒愛一場世界巡迴演唱會》廣州站，提早跟廣州歌迷迎中秋的她，請得《中年好聲音2》歌手黃劍文及實力派歌手陳宗澤（CY）擔任嘉賓，與CY她合唱《流言》。

Vivian在台上表示愛睇歌唱比賽：「可能自己都係歌唱比賽出身，睇到年輕人為咗追夢個種熱血，佢哋每個奮鬥嘅畫面，都鼓勵到依家嘅我，更珍惜餘下嘅舞台機會」她多謝CY時，得知自己錯口把其中文名「陳宗澤」講為「黃宗澤」時，萬分抱歉笑道：「哎哋，對你唔住！我返去罰自己呀，背1000，唔係2000次！2000次『陳宗澤』。」而CY就為她解圍：「唔怕，我都成日畀人叫我Bosco㗎，哈哈。」Vivian不忘提攜後輩，向觀眾力Sell說：「記住新一代歌手有把好聲音！」

事隔7年再開個唱，早前在澳門還突發宣布唱完世界巡演，會無限期暫停休息，不再舉行大型演唱會，不少歌迷撲飛望可見多她幾面，尤其廣州站最緊張，有人於網上非法售賣可跟Vivian合照的門票，每張5,000元人民幣，不少歌迷信以為真而「中伏」，Vivian表示「係歌迷講畀我聽先知有人行騙，已經立即發出聲明提醒大家係騙案，唔好相信。」

廣州演唱會上，Vivian繼續用鋼琴演奏貝多芬的《月光奏鳴曲－第一樂章》，她提早祝福歌迷朋友：「頭先螢幕個月亮好靚，再配上月光奏鳴曲好應景，用呢首歌祝福大家，明月照人間，福樂滿四方，佳節快樂！」至於今日中秋節，她就表示：「當然留給家人。我為咗演唱會，忙到已經兩個月冇睇過電影了，所以希望食完飯，可以好好咁忘記工作，睇番齣好電影啦。我年年影中秋相畀畀歌迷，今年我將責任畀咗貓貓『 Mike仔』影啦，但係要讚一讚老公，唔知由邊年開始，佢都負責會買燈籠畀我，今年佢就訂咗呢一個畀我，但聽講寄到之後，發現唔係現成燈籠，要自己砌，佢搞咗一輪先搞掂，哈哈…但我喺廣州回港當晚，我就已經見到個燈籠準備好喇，每一次都係咁靚，好多謝佢。」