【是日通勝】

農曆八月十六

甲辰年 癸酉月 乙酉日

吉時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、上午9時至11時、晚上7時至9時

宜：出行、掃舍、置產

忌：栽種、動土

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：47、16、05

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

金牛座：花錢買件禮物送給另一半，對方會很感動！

雙子座：工作時不要發表太多意見，以免自討苦吃。

巨蟹座：事業運強，做好本分，不愁沒有上位機會。

獅子座：待人友善冇蝕底，人緣好，運氣也不會差！

處女座：思路清晰，做事態度認真踏實，臨危不亂。

天秤座：心態消極，經常抱怨，小心處理人事問題。

天蠍座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

人馬座：努力有成果，勿自以為是，新挑戰等着你。

山羊座：很多瑣事要處理，自顧不暇，出錯機會大。

水瓶座：財運好但不是天降橫財，要用努力來換取。

雙魚座：各方面運氣皆呈現升勢，多用橙色更有利！

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）龍 財運佳

（跌）兔 心情差

鼠：工作上遇見挑剔的客戶，需小心翼翼。

牛：財運稍遜，理財投資不適宜獨斷獨行。

虎：事業運欠佳，切忌有鋌而走險的心態。

兔：是日沖煞，情緒不穩，易觸怒另一半。

龍：財運升，貴人相助，掌握到理財方向。

蛇：投資易迷失方向，賺錢比想像中困難。

馬：要為自己制定目標，不可再散漫下去。

羊：做事忌漫無目的，否則只會一事無成。

猴：工作運上升，獲貴人協助，難題可解決。

雞：健康有隱憂，抵抗力差，得病機會高。

狗：不乏工作機遇，保持專注，好好把握。

豬：事業運不太好，要跟共事者好好溝通。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

兒童房規劃

小孩是父母的掌上明珠，求學階段都希望他們健康成長，如果打算在新學期前為小孩規劃房間，不妨參考一下。

‧兒童房在父母房前方

傳統上，兒童房最好處於父母房的前方，面積也應較父母房為小，才符合尊卑有別的原則，小孩也較為聽從父母教導。

‧裝潢宜柔和恰當

避免把兒童房打造得過於浮誇華麗，過分雕琢的兒童房，容易出現視覺喧嘩及壓迫感，反而有礙小孩休息，同樣也不應擺放過多家具令空間變窄。兒童房的布置應以簡潔純樸為主，顏色也應柔和，紅、黑色或過於繽紛的主色，有機會令小孩的情緒起落較大，難以集中應付學業。既是小孩的小天地，可以讓他們選擇喜愛的燈飾，但應以圓潤設計為主，避免使用過多尖角及凸出物的燈飾，有助小孩情緒穩定。

‧避免過多玩偶

床頭及床背都不宜放置太多的層板及裝飾物，除了實際的安全問題，也有可能出現如同橫樑壓頂的情況。備有刀劍的玩偶及過多三尖八角的模型，也會影響小孩的情緒。女孩子喜愛毛絨玩具，但要注意定期清潔，也不宜將大量玩具堆放床上，除了衞生問題，也會影響房間的氣運。