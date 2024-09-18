阿妹@Lolly Talk愛人變姊妹　陳伊霖舞台不留情

歌手陳伊霖、女團Lolly Talk成員吳倩怡（Sinnie）、鄭芷淇（Elka）以及黃敏蕎（阿妹）將於本月21日於灣仔為音樂劇《重拾：10分鐘》演出，對於演出日子愈來愈近，4人日前接受專訪齊齊「喊驚」，Sinnie更笑言擔心會「發台瘟」，但因大家都綵排了兩個多月，都對今次演出有信心。

阿妹與男團ROVER亨仔於今次音樂劇中有感情線，她還大爆對方綵排時的搞笑事：「因為綵排場地好跣，我哋都要着襪去排，亨仔要做一個踢櫈動作，點知一跣，成個人向後撻低，但佢又好叻，即刻反身做掌上壓，我哋喺度狂笑，佢都仲可以繼續演落去，好專業。（日日談情，驚唔驚戲假情真？）唔會，已經係Sister，佢雖然好大隻，但有一顆少女心，同佢傾偈，好似姊妹傾偈咁，說話溫柔同好搞笑。」

伊霖去年曾演出過音樂劇，並跟應智越（細貓）傳緋聞，今次她則會跟ROVER成員Jason有感情戲，問她可會擔心又傳緋聞？伊霖幽默地表示：「我哋應該無乜Feel，再加上佢有另一半，我祝福佢哋白頭到老！」伊霖直言今次演出最難度高的地方，是一個角色要演兩個不同的年紀，其中兩場戲就要她由10多歲的瘋狂粉絲，瞬間變身成為成熟的中年女子，當中的內心戲同換裝，都甚有挑戰性！Sinnie與Elka亦異口同聲指戲中她們除了主要角色之外，還要演大媽，難度爆晒燈，要努力做足功課。

如此落力綵排，當然希望給觀眾一個Good Show，伊霖曾跟Anson Lo合作電影《假冒女團》，問她可會想請對方來欣賞？她笑言：「師兄應該都唔會記得我，不過，今次音樂劇都有唔少佢嘅師妹喺度，希望佢有時間都嚟到啦，不過，佢呢排出歌都應該好忙。」Sinnie、Elka以及阿妹當然會請Lolly Talk其他成員來捧場，Sinnie與Elka更笑言可以叫她們在台下舉牌畀分，等她們知道自己做得如何。