東方日報C1：沈月自認好難追：拒絕過好多人！

女星邱淑貞的長女沈月盡得母親的優良遺傳，被譽為最美星二代，現時單身的她自認難追兼擇偶要求高，曾拒絕過無數追求者。她又大爆父母恩愛日常，父親是浪漫之人，逢節日例必送花及蛋糕，更從未見過兩人嘈交堪稱絕配。

沈月的媽媽是一代性感女神邱淑貞，父親是時裝王國話事人沈嘉偉，她自出娘胎集萬千寵愛於一身，父母用愛滋養，孕育女神成長。沈月指從父母身上學到被愛和給愛，她讚爸爸是一個很浪漫的人，每逢節日都會送花和蛋糕，甚有儀式感，見證父母感情，甚至從未見過父母嘈交：「我成日講笑，要搵個好似爹哋嘅男友，我成世都嫁唔出喇！因為爹哋太好，都搵唔到一個好似媽咪咁善良嘅人，佢哋係絕配。」她爆邱淑貞一次意大利旅行途中被小偷扒銀包，還相信小偷犯事有苦衷，沈月笑言：「我嗰時細個都呆咗一下，覺得有少少過分，太善良！」

顏值要拍得住金城武

沈月現時冇拍拖，她希望找到一個像爸爸一樣愛她的人，揀偶條件要愛她、愛她的家人、善良、孝順和愛小動物，還要靚仔，心目中靚的定義是像金城武和林志穎般的顏值，她笑謂：「我由細到大見到都係靚人，靚靚姐姐、智霖哥哥、城城，我媽咪都好靚，爹哋後生都係美男，所以我一出世擘大眼見到全部都咁靚，標準高係好正常，哈哈！」女神應該很難追？她直認：「我係好難追，我認真，真係難，我拒絕過好多人。（幾多？）數唔到，唔想好似覺得自己拒絕過好多人，但我真係拒絕好多人，唔想講我好難追全部都畀我拒絕，但真係。我相信一見鍾情第一眼感覺，如果冇興趣唔會理人，等佢知難而退。」率直得好可愛。

沈月難追好大原因是她非常黐家，性格「太宅」，又不愛出夜街，她自揭女神真面目：「好恐怖嘅事，到依家23歲我仲要媽咪呵我瞓，坐喺床邊同我傾偈到我瞓着，由細到大我都要佢呵我瞓。」她續說：「我又好冇主見，好依賴媽咪，返大學時誇張到唔知食A餐定B餐，要打電話問佢，算係選擇困難症。」不過她讀書時好自發性，不需要父母擔心，更獲取獎學金入讀溫哥華UBC大學，由於當時爺爺患病，她回港陪伴爺爺走最後一程，之後疫情她便停學至今，尚有兩年才畢業的她，打算之後再重返校園。

幫爹哋打工有壓力

現時除了模特兒工作外，她還有另一項重要任務，今年開始幫爹哋的時裝王國打工：「未試過出外做嘢，覺得如果返工應該幫公司好啲，依家都返緊工，幫手做一個韓國Project，負責Marketing同銷售方面。（你主動要求想做？）我自己想做想畀意見，同其他品牌聯乘，自己一手一腳做，壓力有係自己畀，因為係第一個工作好有衝勁，希望做到同做得好。」

除了忙於工作，沈月自小受父母耳濡目染，平時也會積極行善，她跟隨父母做善事，1歲便隨父母到尼泊爾參與慈善，最深印象是7歲時隨邱淑貞到上海探訪兒童醫院，為患心臟病的病童籌款，又試過與同學去緬甸教學生英文，以及讀中學時放學後為小孩讀故事書。日前趁中秋前夕，沈月到訪心光幼兒中心，與視障兒童做燈籠小手工和派月餅，對小朋友特別關愛，她表示：「唔知點解好鍾意小朋友，對小朋友好有感覺，佢哋係社會嘅未來，之前嚟過同佢哋玩整薄餅遊戲，啱啱撞番個女仔，以前我成日呵佢瞓，佢專登踢開張被玩，我又會幫佢再冚被，佢開心令我好快樂。」當日她才獲悉原來爹哋早年都有來此做慈善，她明白以前年代做善事流行低調文化，認為現今世代，一個簡單的Post，或者可以感染更多人參與。

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