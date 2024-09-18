Diddy因多宗性罪行紐約被捕不獲保釋　面臨終身監禁

現年54歲的美國饒舌天王Diddy去年底開始被捲入性侵風波，先後有多位女性及男性指控被他性侵及虐待，今年3月他位於美國洛杉磯與邁阿密兩地的寓所更因為涉嫌販賣人口作性交易而被大批警員荷槍實彈大肆入屋搜查，期間警員更將他的兩名兒子拘捕。而周一晚（16日），國土安全局更派大批人員硬闖Diddy於紐約入住的酒店將他拘捕並進行大肆搜索。

事後他的律師回應表示Diddy被紐約法院控告多項罪名，雖然律師並未有具體透露他被起訴甚麼罪名，但有傳媒爆料指他被控共謀敲詐勒索、透過武力、欺詐或脅迫對兒童進行性販運以及運送賣淫，並指他一直掌管性犯罪集團，多年來脅迫及虐待女性。

而昨日Diddy就案件出庭並否認相關控罪。他的律師曾提出以5,000萬美元（約3.9億港元）保釋，而檢控官庭上形容Diddy是「危險人物」要求法庭將他收監及不准保釋。最終法官聽從檢控官的要求並指Diddy有潛逃風險，並擔心他如果被保釋可能會恐嚇證人，宣布將Diddy即時收監候審不准保釋，隨即將他押送到位於布魯克林的大都會拘留所扣留。事後Diddy的律師表示就此將提出上訴。一旦全部罪名成立，Diddy最高刑罰是被判終身監禁。

另方面，據知Diddy的3名成年兒子Quincy、Justin與Christian 有上庭支持父親，但17歲的孖生女兒D'Lila與Jessie目前就留在洛杉磯由已故母親Kim Porter的好友代為照顧。