秋天樹落葉人落髮　要及早預防

正式踏入初秋，隨着秋風吹起，樹葉開始飄落。不過你有沒有發現，似乎頭髮也隨着一起「飄落」了！其實，經過一整個夏天，強烈的陽光和紫外線已經悄悄地損傷頭皮和毛囊，使頭髮進入休止期，令脫髮變得更明顯。再者，秋季氣溫下降，會讓頭皮的血管收縮，影響血液循環，毛囊沒有足夠的營養，自然就會導致脫髮問題加劇。因此，在初秋時就要做好預防工作。

正常脫髮

一般人每天掉50到100根頭髮都屬於正常範圍，這是頭髮的自然更新過程。但若你發現頭髮掉得比平常多，或者持續時間過長，那可能需要多加注意了。不過，脫髮也有份良性脫髮和不良脫髮，差別在於落髮的髮根是否有白色的內毛根鞘。若落髮的根部是白色的，表示這根頭髮是生長毛髮周期完結的正常現象。倘若是黑色，則可能由於錯誤洗護方法導致油脂過多堵塞毛囊引致脫髮；又或是頭髮乾燥斷裂。

預防秋季脫髮方法

1.頭皮按摩

每天花幾分鐘按摩頭皮，不僅能放鬆心情，還能促進血液循環，提升毛囊的營養供應，減少脫髮。用指腹輕輕按壓頭皮，從前額到後腦，從頭頂到兩側，早晚各做一遍，可以讓你的頭皮充滿活力！

2.飲食抗脫髮

秋天乾燥，頭髮也容易「缺水」，這時候多吃滋陰潤肺的食物如梨子、蜂蜜、銀耳等，能幫助頭皮保持滋潤。另外，也可以多補充含鋅的食物，如全穀物、豆類、堅果、肉類、魚類和奶製品，有助滋養頭髮毛囊，加速頭髮生長。

3.洗護技巧

轉季後，頭皮的出汗量和出油量都有所減少，因此洗護產品的選擇也要有所調整，建議從蓬鬆控油轉爲滋潤柔順，避免過度清潔。另外，記得吹頭髮時別用太高的溫度，減少熱損傷。同時，要避免過度燙染，讓頭髮保持自然的狀態。

4.日常起居

秋天早睡早起，保持規律的作息，對於頭髮的健康大有好處！睡眠不足會導致氣血虧虛，令毛髮生長的氣血供給不足。同時，熬夜也會導致頭皮出油增加，容易堵塞毛囊造成脫髮。而適當運動，促進血液循環，也能讓頭皮更健康。