《艾美獎》大贏家《幕府》添食開第2季 出爐視后澤井杏奈被迫冇得留低

日本武士劇《幕府將軍》（Shogun）日前於視界盛事《艾美獎》共掃走18個獎，其中男女主角真田廣之與澤井杏奈大熱奪視帝視后為《艾美獎》寫下歷史新一頁。製作公司FX早前宣布開拍2、3季《幕》，不過出爐艾美視后澤井卻因一個原因而不能於新一季中回歸！

《幕》開拍2、3季的消息公布後一眾劇迷最關心就是邊位角色將會於新一季中回歸，據知目前只有飾演大將軍「吉井虎長」的真田廣之1人落實於新一季中回歸，由於真田亦是劇中的監製之一，所以他將會繼續於新一季中擔任男主角及監製一職。

至於憑《幕》而成為首位亞洲女星獲《艾美獎》劇情組視后的澤井杏奈就不會於劇中回歸，有睇過《幕》就知她飾演的「落葉夫人」於首季中死亡，除非是「回憶情節」，否則她於新一季將不會再出現。澤井早前受訪時就被問及會否於「回憶情節」中出現，她即回答：「佢哋可以咁做。我唔知係咪必要。我唔想佢哋為咗佢（落葉夫人）而夾硬寫落去，因為我感到好似有少少強迫。就算冇我，我都開心。我只想作為觀眾睇下一季。我有同佢哋講我好樂意去片場探班，我下一個工作將會係拖下狗或策騎。」

除了真田之外，暫時未知同樣有提名今屆《艾美獎》最佳男配角的淺野忠信與平岳大會否於《幕》新一季中回歸。

【出爐視后童年時曾在港生活？】

現年32歲的出爐視后澤井杏奈未做演員前於2000年初曾是日本女團FAKY的成員後來轉做演，生於新西蘭的她原來童年時曾於新西蘭、香港及菲律賓生活，由於她英語流利而到荷里活發展，曾於多部電影包括《忍者刺客》（Ninja Assassin）與《狂野時速9》（Fast & Furious 9） 以及美劇《彈珠人生》（Pachinko）等參與演出。