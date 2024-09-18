【簡潔生活學】愛月球　也愛地球

昨日正是農曆八月十五中秋佳節，傳統上都是跟摯愛親朋一起吃晚飯賞月，再來一點月餅、湯圓或是應節水果，分享喜悅。

近代人都非常注重健康，傳統的三黃、四黃蓮蓉月已買少見少，改良成較健康的版本，例如：純素、無麩質、低糖或不含精製糖等等，餡料方面也應有盡有，例如：伯爵茶、抹茶、蜂蜜柚子核桃、麻糬等等，千變萬化絕對適合香港人貪新鮮的口味，但卻欠缺傳統文化特色了。

未知大家有沒有以下經驗，即使過了中秋兩、三星期，雪櫃中還有幾個或幾盒存貨，原因很多是親戚朋友或工作上友好送來的心意。

正所謂「少吃多滋味 多吃壞肚皮」，一打開雪櫃還見到幾盒月餅，心裏難免吃不消，感覺很膩。

所以，為免多吃影響身體健康，也不想擺到過期而棄掉，不如由「源頭」着手，第一、假如每年都固定會收到部分的送禮，先不要自己買；第二、把握時機，過節前將多出的月餅送贈予社區有需要人士。第三、跟（十分）相熟的親友表明「感謝心意不用送禮（月餅）」，繁文縟節可免則免。

由「源頭」減少，以免月餅囤積而造成浪費。萬一，過了中秋節不方便送人，不如就帶小量回公司跟同事分享當作茶點吧，大家都可嘗試不同口味。

至於那些月餅罐、禮盒別忘記妥善處理，留意就近屋苑及社區，是否有安排月餅盒回收，其次亦可以送到「綠在區區」的特定回收站。

中秋佳節是與親朋好友歡聚的日子，但也不忘善待環境、愛惜地球資源呀！

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

Facebook：Kitty KY Wong

Instagram：kitty100trial