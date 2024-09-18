莊子璇卸任港姐變新人　選擇堅持：我值得發光發亮

剛卸任的港姐冠軍莊子璇在過去一年經歷猶如過山車，先贏得港姐冠軍，但後來又受到是非困擾，去到在任尾聲又獲得拍攝重頭劇《金式森林》的演出機會，自然百般滋味在心頭。在港姐決賽夜完成擔任大會司儀的任務後，她在社交網長文分享感受說：「一年前，是香港小姐的舞台，讓大家認識『莊子璇』。正如我昨晚（15日）卸任感言所說的，這個旅程是我最重要的中轉站，讓我有機會去嘗試，去挑戰，去克服。說實話，這個過程，有迷惘過，失落過，崩潰過。但正正是因為不希望辜負一直相信我的人，所以選擇堅持下去。感恩，這一年有機會擔任台慶司儀，這一年有機會擔任J Music主持，這一年有機會參與劇集《金式森林》拍攝，甚至這一年有機會成為港姐司儀。」

面對外間的評頭品足，她選擇堅持，咬緊牙關，迎難而上：「或許，仍然會有人質疑我，批評我，否定我，這一刻，我不會奢求得到所有人的認同，我只希望可以用自己的，努力，堅持，作品，證明給大家，我也可以值得發光發亮。多謝，一直以來照顧我的家人，一直以來陪伴我的朋友，一直以來支持我的粉絲，一直以來相信我的，鼓勵我的，提點我的，一眾幕後人員，是你們讓我一直進步。」

卸任後她自言以「新人」身份重新出發，她續說：「今天開始，我會以新人『莊子璇』身份，踏上新一個旅程，繼續保持初心，我深信，只要我做好自己，就係對你哋最大嘅回報。香港小姐這個歷程，對於我來說並不是完結，而是完整了我人生的其中一塊拼圖。感激遇上的一切一切。我亦祝願新一屆嘅香港小姐，能夠展開屬於你自己獨一無二的旅程，無論遇上幾多困難，都能夠一一克服。」