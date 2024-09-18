Jane's Addiction開騷兩成員台上衝突互毆　粉絲擔心樂隊解散

美國老牌搖滾樂隊Jane's Addiction成軍40年，最近兩位成員鬧不和於開騷期間發行衝突在觀眾面前大打出手！

樂隊成員「開片」的片段被現場觀眾拍下並於事後在網上「瘋傳」，片中見到樂隊開騷期間主音Perry Farrell突然用肩膀撞身旁的結他手Dave Navarro，之後並向對方大叫。Dave即停止演奏，並伸手企圖阻擋Perry，但Perry仍然不停向他用粗口大罵，更揮拳擊向隊友肩膀，其他隊友和工作人員見狀即時上前阻止，其中有隊友更將「失控」的Perry拉離台。

事件發生後惹來網民熱烈討論，大部分網民都直指Perry的行為不專業，有粉絲更表示擔心Jane's Addiction會因事件而散band。而與Perry結婚20多年的港人歌手老婆Etty Lau Farrell事後於社交網站代夫解畫，指老公每晚表演的歌聲都被樂隊的演奏聲淹沒，並稱他患有耳鳴和喉嚨痛。而他聽到台下觀眾投訴樂隊的旋律太大，導致聽不到他的歌聲時就因而失控。不過Etty亦形容老公的行為有如「瘋狂動物」，並爆老公事後於後台「爆喊」並被另一隊員低音結他手Eric Avery打了3拳。

至於樂隊方面亦於社交網就事件而向fans道歉並宣布取消餘下於美國的兩場演唱會且向購了門票的觀眾退款。