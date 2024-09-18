沈殷怡否認與AK曾拍拖　爆對方打電話道歉

藝人駱振偉（Thor）、沈殷怡（Shirley）、蘇皓兒（Chloe）和李蔓瑩（Renee）在九龍灣出席ViuTV節目《高質旅行包膠》記者會，四人先後到東南亞各地試伏，嘗試「膠」質素景點。

講到MIRROR成員Frankie女友早前爆Anson Kong暗撻沈殷怡，Shirley首次親身回應否認與AK拍拖：「我哋真係識咗好耐嘅朋友，由十幾歲中學時代參加歌唱比賽已經認識，咁多年都係好朋友，亦冇拍過拖，佢亦都冇追過我。」她又指不清楚為甚麼會有這傳聞，但覺得沒有需要因此而有所避忌，問到可有與AK聯絡？她說：「佢之前都有打嚟，話sor呀搞到你。（咁有冇問番Frankie呢？）呢啲係佢哋嘅事情，佢哋會處理，所以就冇搵。」(AK係咪你喜歡類型？）我鍾意白雪雪，高高瘦瘦嘅。（AK完全唔符合？）唔好咁講，AK係屬於大家嘅。」

講到拍攝旅程Thor指最深刻時是蘇皓兒與猛男跳鋼管舞，但她使出無形之手一推，變成他先去體驗，「大讚」她心地有多好。現場播放片段中閃現她被男舞蹈員熊抱跳舞，蘇皓兒笑說：「非常激烈，舞蹈員將我好似玩體操咁揈嚟揈去，當咗我係呼拉圈咁360度咁轉。（畀男舞蹈員抱住會唔會難受？）又唔會，佢哋好專業嘅，感覺幾好玩，自己好少去夜場呢個都係新體驗。」Thor被問到可會介紹男仔給兩位女士？他指會留意，蘇皓兒笑言喜歡孔劉類型，Shirley則笑稱Thor要開設媒人介紹所。