AirPods Max推新色　仲有一改進？

Apple新一輪產品中，風頭躉當然是iPhone 16系列，但其他產品也不容忽視。好似已推出一段時間的AirPods Max，終於迎來五隻新顏色，包括午夜色、星光色、藍色、橙色與紫色，而廠方亦同步推出這五款新色的耳罩軟墊，讓舊版用戶毋須升級也能替換。新版另一改良是採用USB-C充電方式，意味可與iPhone 15或以上機型共用充電線，而Lightning端口的AirPods Max亦已經在官網下架，想買番舊版的果迷就要另覓渠道啦！

除此以外，廠方也同步推出全新AirPods 4，內置全新聲學架構、低失真驅動器和高動態範圍放大器，並添加具動態頭部追蹤功能的「個人化空間音訊」，搭載H2晶片的它更同時支援語音隔離、Siri及16-bit 48k音訊 。耳柄加入全新力度感測器，按壓便能播放、暫停、靜音或停止通話，充電盒現採用USB-C介面，體積比前一代小10%，同時提供30小時使用時間。特別一提，AirPods 4還具有主動消噪版本，更有效阻隔環境噪音。

同場加映︰高顏值之選

高顏值「大耳牛」同期仲有Bang & Olufsen的旗艦型機Beoplay H100，外側選用順滑觸感且耐刮的強化玻璃觸控面板，結合轉輪和觸感按鈕以包辦所有操控。可拆卸內頭箍則符合人體工學，配合紡織面料及柔軟羊皮耳墊，減低長期佩戴的不適感。支援96kHz/24bit高解析度音訊、Dolby Atmos及主動降噪功能。搭配皮質收納包，若將耳機放入其中，待機時間可超過一年！