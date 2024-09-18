本日日本：葛飾北齋「一番賞」　名畫畀你又攬又抱

主打動漫畫及遊戲周邊商品抽獎的「一番賞」，不時會推出特別企劃，最近宣布與東京「墨田北齋美術館」合作，推出「一番賞 葛飾北齋」，採用了日本浮世繪大師葛飾北齋的經典名畫打造成文具、生活雜貨等，最受矚目的當然就是最大獎A賞，葛飾北齋最知名的富嶽三十六景系列《神奈川沖浪裏》化身成逼真的立體模型，畫作中的巨浪、險被吞噬的船隻及背景的富士山都細緻的呈現在模型當中，模型高約18厘米，更附上一張明信片。如幸運地抽出店家最後一張抽獎券，更可獲特別的「LAST ONE賞」，獎品是《神奈川沖浪裏》模型的「墨色版」，值得珍藏。B賞則是富嶽三十六景系列的《尾州不二見原》抱枕，將作品中的圓形木桶輪廓化為抱枕的形狀，很有立體感。C賞則是以肉筆畫作為設計的陶瓷小碟，D賞、E賞與F賞也採用了葛飾北齋筆下的動物、海洋生物等畫作，無論迷你抱枕、小碟或束口袋都漂亮又實用。G賞則是膠吊飾，H賞是文件夾與貼紙套裝。即日起於日本各大書店、模型玩具店等就可以抽到，每次抽獎費用為750日圓（約HK$41），保證有獎。