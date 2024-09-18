羅天宇愛貓人道毀滅　親揭返魂乏術之謎

藝人羅天宇今日（18日）現身西九文化區，以大使身份出席寵物活動，分享與寵物相處點滴。他表示原先打算跟人帶同寵物出席，但無奈遇上家中愛貓不幸離世，他説：「好突發，自己都處理咗好耐，尋晚都唔係好瞓得着。」他表示約一星期前發現貓貓呼吸有困難，帶牠給獸醫檢查後發現情況嚴重：「個肺積水，即刻抽出嚟，又發現心跳好弱。」他指過幾天後發現貓貓後腿無力走路，立即再帶牠給獸醫檢查，發現原來還很多問題：「佢心臟天生有缺陷，所以供血唔太好，亦Check有兩粒不明腫瘤，一掂佢隻腳就大叫，明顯好痛。」他表示先後再見過幾位獸醫，但無奈已沒有辦法醫好貓貓，最終不想貓貓長期受苦，惟有忍痛決定作人道毀滅：「屋企人有陪住一齊，其實最難過係做個決定，係好唔捨得。」

另談到以兄妹相稱的藝人蔣家旻好事近，他笑言對方還未給他發請貼：「有啲嬲，哈哈！不過知佢去咗布拉格拍嘢，等佢返嚟先。」又笑指跟徐榮私下討論過對方的婚訊究竟是真是假，又商量好屆時一起赴會，問到是否已準備好嫁妝給妹妹？他笑謂：「請都未請，唔請就唔畀啦，好過分，阿哥嚟嘛！」

至於近年跟幾位好兄弟於內地開設小食生意的他，今日亦有於場內設攤位售賣雞蛋仔，他表示是首次在土生土長的香港賣小食，心情緊張，因本身為適應內地市場口味有所調整，擔心未必符合香港人口味：「內地口味比較淡鍾意原味，香港人比較喜愛多花款、配料，所以都特別調整咗啲新口味。」提到他早前亦趁中秋節推出月餅，他笑言是試驗性質，有微利已很滿意，笑問是否已可跟同樣有飲食生意的黎諾懿爭市場，他笑言自己只是小本經營，難以跟對方大公司競爭，又指因要兼顧拍劇，現在盡量爭取每星期回內地一次，跟客人交流聽取意見再不斷改進出品。