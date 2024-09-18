黃德斌演舞台劇感榮幸　葉童：佢好高大靚仔　

藝人葉童與黃德斌今日（18日）出席主演舞台劇《唔講得》發布會，監製陳善之及導演胡恩威亦有一同出席，該劇將於11月14至17日假香港文化中心公演。監製陳善之大讚兩位演員既踏實又神經質，相信二人合作會相當有趣，故游說他們演出。

黃德斌笑指當知道有機會跟葉童合作，連劇本也未看便答應演出。葉童則大讚德斌高大靚仔，為了想拉近距離，原本想跟對方談健身：「仲好想篤下佢啲肌肉，但覺得好失禮所以冇講，哈哈！後來大家傾多咗偈，發現大家對電影、演出好有共鳴。」她透露劇中跟德斌演老夫老妻，笑指曾疑惑是否即把自己的婚姻生活呈現給大家，又指劇中對白很有其鳴。二人於台上合照時，葉童開口問德斌可否篤他的肌肉，但德斌即怕醜説不閃開，場面搞笑。葉童笑指最想篤德斌的三角肌，她說：「我覺得健身嘅人好有型，對身體嘅美同健康都有追求，自己年紀大肌肉鬆弛，所以想感受下結實肌肉的感覺，哈哈！」

她透露確實有將自己婚姻生活中的語言或動作加入劇本中：「因為演員係生活累積返嚟。」德斌則指將劇情放大一點，觀眾會感同身受。問到演老夫老妻會否有親熱戲？葉童即笑指會透過對白交代親熱。談到監製指他們神經質，葉童笑謂：「接演舞台劇已經夠神經質，又花時間對白又多，有場戲自己用咗兩日時間嚟對白，唔知係咪我細個唔讀書，依家要懲罰我。」德斌則笑指每當自己要堅持做事時，就會變得神經質。