【是日通勝】

農曆八月十七

甲辰年 癸酉月 丙戌日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、上午7時至9時、晚上7時至9時

宜：祭祀、掃舍

忌：作灶、行喪

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：07、25、14

幸運顏色：金色、白色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：世事難料，謀事宜三思，輕舉妄動易犯錯。

金牛座：做事易迷失方向，易跟身邊的人發生爭拗。

雙子座：身心狀態差，宜減少交際應酬，好好休息。

巨蟹座：投入感不足，事業受影響，盡快作出改善。

獅子座：愛情運差勁，懂珍惜你的人，才值得去愛。

處女座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

天秤座：做人忌自私，顧及別人感受才可贏得好人緣。

天蠍座：行好運也應低調一點，以免惹上是是非非。

人馬座：意中人出現，放膽表白，有望迎來好姻緣。

山羊座：運勢提升，求職者易找到自己喜歡的工作。

水瓶座：愛情處於弱勢，處事猶豫不決會帶來惡果。

雙魚座：迎來苦悶乏味的一天，易在職場碰到麻煩。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）羊 桃花旺

（跌）雞 易碰壁

鼠：工作運一般，跟同事的溝通有待改善。

牛：理財有道，量入為出原則宜貫徹始終。

虎：運勢下降，工作易出財，聚財有難度。

兔：事業發展多變數，幸好得到貴人相助。

龍：是日沖煞，感情問題要特別小心處理。

蛇：精神恍惚，對很多事情都提不起興趣。

馬：身體易出問題，跟不良飲食習慣有關。

羊：桃花旺，遇到心儀對象不妨主動示好。

猴：多勞多得，工作愈投入，收穫愈豐厚。

雞：運勢陷低谷，謀事易碰壁，需留意細節。

狗：外出要注意安全，不宜參與高危活動。

豬：工作上被迫做某些事，內心充滿怨氣。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

提升宅運的貼士

好的家居風水可以給家庭帶來好運，同時也可以使人們居住得更加舒適、和諧。那麼家裏如何布置才能提升宅運？

1.擺放花卉植物

花草有靈性、有生氣，能影響人的氣運。適當地在家宅內擺放花卉植物，如綠蘿、金錢樹、虎皮蘭、文竹、水仙等等，有助改善人的心情，讓人變得積極樂觀，還可吸收有毒氣體和空氣塵埃，提升家宅生氣。

2.擺放暖色枱燈

當家宅光線不足，可以適當地擺放黃色的枱燈以增強室內光線，因為黃色和暖色調的燈光能夠帶來溫暖和積極的能力，提升室內的氣場和財運，有助營造良好的家居環境。

3.巧妙選擇餐桌顏色

餐桌的顏色宜選較為中性的顏色，尤以天然木色、咖啡色等穩重色彩為佳，有生命力的顏色也不錯，可以促進人的食欲；若選擇過於鮮艷、刺激的顏色，容易影響人的食欲。

4.陽台保持乾淨

陽台是家居納氣的重要通道，不少人會在陽台堆放雜物，這樣只會使室內風水沾染上污穢，不利家運。故要保持整潔，不可隨意堆放雜物。