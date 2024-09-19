陳善渝又晒逆天長腿　年底轉型搵命搏

藝人陳善渝（Odilia）拍畢無綫劇後，日前忙裏偷閒偕黃又南等開船P，穿上性感一件頭泳衣的她，躺在船上的沙灘椅享受日光浴，其42吋長腿冇得輸。她接受訪問時表示：「其實係成班賽車手朋友一齊出海去輕鬆番一日，因為年底，我組成嗰隊女子車手隊或者要參加一場賽車比賽，下個月就要喺珠海加緊練習。」

問到Odilia擅長跳舞，但現又愛上賽車，她稱全因受賽車節目影響，覺得賽車是項極考體能及意志的具挑戰性運動：「自己參與其中，知道車手喺背後付出好多努力同汗水，先可以換取到好成績，好多成敗同灰心嘅畫面，局外人係睇唔到。」又指賽車未能成為奧運其中一項目感可惜。

至於賽車屬高危運動，可擔心安全問題？她笑言：「係高危嘅，但未真正落場比賽，所以未知驚住，不過一切安全至上，練習時要好集中精神留意路面情況，同埋平時需要做運動練好啲體力，因為着咗嗰套有防火衣同吸汗打底衫嘅賽車服，真係全身熱辣辣，我每次練習完都瘦幾磅。」又指賽車的消費極高，笑言正努力搵贊助支持。問到她是否視同熱愛賽車的天王郭富城為學習榜樣，她大讚城城好勁：「因為賽手落場，每場賽事都需要準備充足，真係唔簡單嘅。」