美國樂壇天后Lady GaGa最近亮相微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)的Netflix紀錄片集《下一步?與比爾蓋茨探索未來》(What’s Next? The Future With Bill Gates)訪問,在訪問中她首度回應是男人的傳聞。

GaGa初出道時曾一度被傳出是「雌雄同體」,並於網上流傳他疑似有男性生殖器官的照片。她一直沒有回應傳聞只於2012年以男性形象示人來「抽水」。而她終於片集中向蓋茨首次回應傳聞。她表示:「當時我去勻全世界去開巡唱同宣傳唱片,而差唔多每次訪問,佢哋(記者)都問我嗰張網上出現被『移花接木』嘅照片。。。話傳我係男人嚟問我回應。」

她解釋當時沒有回應是因為她不覺得自己是那個「謊言」的受害者,她不希望獲同樣指控的小孩會認為身為公眾人物的她會感到羞恥。GaGa表示:「從我20歲起,我就已經習慣咗關於我嘅謊言。」