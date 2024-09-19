四季色彩測驗　30秒測出你的命定唇色

隨着年底的佳節到來，各大美妝品牌紛紛推出全新系列的唇膏，不少貪靚女性也心動搶購，以完美妝容與朋友盡興狂歡。但眾多唇膏之中，你又知道哪款最適合你？如果盲目追求流行色，往往只會出現選錯色號而浪費金錢的慘劇。不想走冤枉路的話，就要試試話題十足的「四季色彩測驗」，只需要30秒就能測出你是「春、夏、秋、冬」哪種屬性，並根據結果分析出最適合你的唇色。

Q1：你的肌膚色調？

冷色調→A

暖色調→B

Q2：你的瞳孔深淺？

淺瞳色→A

深瞳色→B

Q3：你的膚色深淺？

淺色調→A

深色調→B

Q4：你的髮色深淺？

淺髮色→A

深髮色→B

測驗結果出爐

依次回答上述問題，並將A和B選項記下來，就可以測出你屬於哪種季節的人，繼而找到你的命定唇膏顏色。

BAAA、BBAA、BBAB、BAAB→春季女孩

AAAA、AABA、AABB、AAAB→夏季女孩

BABB、BBBB、BBBA、BABA→秋季女孩

ABBB、ABAB、ABAA、ABBA→冬季女孩

春季

屬於春季女孩的你，擁有偏暖啡的膚色、髮色和瞳孔，並散發出元氣滿滿的氣質，因此在唇色選擇上，可挑選蜜桃色、珊瑚橙等，既能修飾臉部暗沉的問題，又能顯年輕。

夏季

屬於夏季女孩的你，屬於典型的「冷色調、高明度、低彩度」，膚色偏白且紅潤，因此可以選擇低飽和度的色調，例如煙灰粉、櫻花粉等，強調透明亮白的肌膚。

秋季

屬於秋季女孩的你，膚色偏暖黃且地透明度，因此予人沉穩知性的紅棕色系就最適合，例如焦糖色、楓葉色等，能修飾臉部的蠟黃感，顯白一流。

冬季

屬於冬季女孩的你，帶有冷色調、低透明度的藍底肌調，散發出高冷氣質，同時膚色雪白，是最不挑唇色的體質！因此唇膏上可選擇高飽和度的冷艷色系，例如有酒紅色、莓果色等，更能增強氣場。