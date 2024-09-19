歐陽妮妮自爆患多囊性卵巢症　吐懷孕心聲：是一件不容易的事情！

台灣女星歐陽妮妮6月底首肯下嫁藝人男友張書豪，近期更宣布懷孕，在社交網Po出孕肚，許多粉絲湧入留言祝福，而昨日（18日）歐陽妮妮分享懷孕過程其實不是那麼順利，幾年前她檢查出多囊性卵巢症，本來還打算去雪卵，沒想到寶寶順利來報到，她也準備了50份好孕棉，希望將這份「好孕」送給需要的人。

28歲的歐陽妮妮以現代普遍晚婚的現況來說，算是年紀輕輕就步入婚姻，也即將成為母親，不過她卻吐露懷孕過程其實沒有想像中順利，她在社交網寫道：「其實我一直知道懷孕是一件很不容易的事情，我在前幾年也有被確診多囊性卵巢症，加上也有去診所抽血驗指數也不是很好。」

原本預計如果沒有順利懷孕，今年就要去雪卵，沒想到就在此時寶寶順利來報到了，歐陽妮妮深感這一切得來不易，準備了50份的好孕棉，希望將這份好孕傳給需要的人。不少網友都留言「接好孕」狂刷一排愛心，認為歐陽妮妮實在太暖，不過也有網友酸：「28歲就要雪卵？是有多閒，也太早。」歐陽妮妮回覆：「你可以去查一下幾歲的卵子是最好的，很多人懷孕不是很順利的，也都是要養卵、取卵，希望你有去查過一些資訊再來別人的留言板上亂噴。」