香港原味　貼地有人氣

香港不單有來自世界的美食，本地亦有自家風格的港式小食和菜式，除了咖喱魚蛋、燒賣外，還有不少鑊氣十足的小菜，有餐廳推出港式美食主題，選用本地品牌打造的菜單，又或是地道的升級美食，都咁令人回味。

本地醬香

本地有很多老字號的食品品牌，值得大家珍惜。東涌五星級酒店高級中菜廳和本地老字醬油品牌合作，於即日至10月31日推出珍味香港嘗味菜單。中菜行政總廚鐘志強師傅會用品牌的生抽、蒜蓉辣椒醬、蠔油及各種醬料入饌，打造出爽脆三絲、醬油白鴿蛋、招牌蜜餞黑毛豬叉燒、頭抽香煎東星斑球、江南百花雞及大澳風味秘製醬油撈飯等，最後以蝦醬香酥肉配蝴蝶包及鹹檸雪葩配甜醋士多啤梨果凍作結，客人惠顧此菜單，可報名加11月2或23日的醬油廠導賞團，名額有限，先到先得。

避風塘小炒

以前在銅鑼灣避風塘熟食艇打造出來的一系列避風塘美食，到現在依然廣受歡迎，尖沙咀五星級酒店自助餐廳於即日至11月30日推出港式避風塘主題，各款肉類、海鮮和蔬菜加蒜頭和辣椒等爆炒，打造出避風塘炒蝦、椒鹽軟殼蟹、避風塘香辣茄子和雞翼等熱炒，酥脆鮮香。

地道風味

即日至11月30日，另一間尖沙咀五星級酒店自助餐廳同樣舉行正宗避風塘風味盛宴自助餐，到時有避風塘炒蟹、辣酒煮花螺、炒蜆、薑葱炒龍蝦鉗和避風塘小炒王等各款菜式，客人於官方網店預訂，可獲最高半價優惠，感覺更抵。