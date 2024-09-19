北上仿歐遊　3大靚絕打卡點

網紅風氣盛行，唔少後生仔女都鍾意周圍打卡！最近深圳南山又多一個打卡熱點梅拉尼亞小鎮，將歐式教堂、城堡、天文鐘共冶一爐，猶如真實童話世界，每個角落都影到靚相！另外，當地室內遊樂場及新商場都有很多靚景點，加上不同IGable餐廳，保證大家影相影到手軟！

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復刻天文鐘 婚攝熱點教堂

深圳有不少歐式風格的打卡熱點，新開的梅拉尼亞小鎮坐落在深圳世界之窗的歐洲印象區域，乘坐深圳地鐵1或2號綫到世界之窗站H出口即可到達。場內擁有超多歐陸式建築物，大部分色彩斑斕，令人恍如置身異國之中！這處一步一景，一大焦點有布拉格天文鐘，此鐘外觀參照了捷克布拉格老城廣場上的中世紀天文鐘，設有彩色鐘面、行走的使徒雕塑及圓形日曆盤，每逢整點都會響鐘報時，加上旁邊噴水池和小火車點綴，讓人忍不住駐足打卡拍照。

另一話題建築有歐式大教堂，以橙白色為主調，只見聳立的小塔尖直沖天際，並有細緻精美雕刻，予人一種莊嚴氣派，難怪成為愛侶們的婚攝熱點。也別錯過滿布七彩房子的彩色村莊，就像漫遊在童話世界之中！小鎮內還有噴泉、拱橋、綠蔭大道及可愛指示牌，處處流露歐式情懷，更可找到浪漫馬卡龍配色的文創及禮品店。園區免費入場，部分區域還在建設調整中，開放參觀的面積不算大，遊覽時要注意安全。想避開人潮建議早上10點前到訪，想影靚相則下午4時至6時的光線較好，而入夜後整個小鎮更會亮燈呈現不一樣夢幻景象！

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木頭打造 玩競技考體能

木育森林Wooderful Land是來自台灣的新派Playhouse，乘坐深圳地鐵2或12號綫到海上世界站，再從A出口步行600米便可到達其南山分店。這個隱藏在城市的遊樂場面積約400平方米，近50項設施都以木頭製造，宛如木之國度，好玩之餘亦相當好拍。這裏設有長知識、玩科學、玩競技、玩闖關、玩體能、玩益智及木療愈7大體驗區，推介空中飛人、搖擺平衡木、木槍射擊場及海盜保齡球，考驗大家的膽量、眼界、速度及平衡感。另外記憶棋、鎖匠競技場則是原創木藝品，供大家訓練腦袋。入場更可報讀機械木工坊，親手製作紀念品。

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地鐵新商場 朝聖創新裝置

深圳灣睿印RAIL IN是南山新商場，「RAIL IN」取軌道交通之意，乘深圳地鐵9或11號綫至紅樹灣南站A出口即無縫連接。佔地10萬平方米，跟一般商場不同，它更像一個大型展覽館，設有自動開花花卉燈「被吹散的蒲公英」、由廢物製成的「綠色螞蟻」等大型科技裝置，處處盡是打卡位！另設有1,500平方米的零售空間IN.X，特色店舖包括深圳最大室內人寵互動中心HiPawLab 揮爪實驗室、MELAND兒童樂園及寰映影院等，定期與新進設計師合作打造潮流策展。食肆有全中國首個米芝蓮餐飲主題區，引入多個米芝蓮餐飲品牌，涵蓋街頭小食、輕食及正餐。值得一提係，場內還設有深圳首個AI導航智慧停車場，相當High Tech。

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同場加映：露營燒烤 工業風Cafe

南山區還有其他好去處，好似位於歡樂海岸的友・營地主打露營Feel燒烤，營內滿布特色帳篷，大草地種滿棕櫚樹，坐到傍晚更可看到煙花表演，相當IGable！招牌烤肉有炙烤黑牛肋條、鹽燒安格斯小排等，再加一杯手打檸檬茶或雞尾酒，叫人食指大動！另可以在此圍爐冰煮，提供冷泡鴨屎香烏龍，以及西梅、花生、貓耳朵等小食，適合三五知己共聚。另一推介Akimbo Cafe則是新開的工業風咖啡店，黑白灰水泥牆搭配北歐家具，配合無柱的通透感，隨意坐都影到靚相！特色咖啡有不少，例如「dirty」是牛油牛乳咖啡，入口醇厚香味撲鼻。另外的茉莉龍眼拿鐵是有果肉的咖啡，口感清新，酸澀中帶點甜。店內供應的麵包甜品同樣出眾，推介混合莓果棒，脆薄麵圈夾雜果乾，果酸麥香！